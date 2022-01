"Autorytetem tej władzy są antyszczepionkowcy". Komentarze po rezygnacjach w Radzie Medycznej

Trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej zrezygnowało z doradzania rządowi ws. epidemii. "W dniu 14 stycznia 2022 zwróciliśmy się do Pana Premiera o przyjęcie naszej rezygnacji z dalszego udziału w pracach Rady Medycznej do spraw COVID-19" - napisano w oświadczeniu.

Podkreślono m.in., że decyzja zapadła z uwagi na "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy".

Tomasz Grodzki: Rząd nie robi nic w obliczu wojny z wirusem

Na rezygnację większości członków Rady Medycznej przy premierze zareagowali politycy opozycji. "Członkowie Rady Medycznej przy premierze mieli dość bycia listkami figowymi dla rządu, lekceważącego ich rekomendacje. Rząd nie robi nic w obliczu wojny z wirusem, który zabił już ponad 100 tys. Polaków. Autorytetem tej władzy nie są profesorowie, tylko antyszczepionkowcy. Wstyd!"- napisał marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, który z wykształcenia jest lekarzem.

Lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, z wykształcenia lekarz, ocenił, że dymisja 13 członków Rady Medycznej potwierdza, że walką z koronawirusem nie zarządzają lekarze tylko sondaże". "Minister zdrowia skapitulował, rząd nie ma większości do przegłosowywania ustaw. Totalna władza w walce z pandemią poniosła totalną klęskę!" - dodał.

"Nie dziwi mnie decyzja ekspertów z rządowej Rady Medycznej o złożeniu rezygnacji, skoro premier Morawiecki zamiast realnych działań w walce z pandemią kieruje się wyłącznie tym, by nie podpaść małej acz krzykliwej grupce antyszczepionkowców. Władza tchórzy..." - napisał poseł PO Borys Budka.

Rezygnację skomentował również poseł do Parlamentu Europejskiego, były Minister Zdrowia, Bartosz Arłukowicz. "Panie Premierze, proszę o ujawnienie protokołów z posiedzeń Rady Medycznej. Ludzie mają prawo wiedzieć kto i jak chciał ratować życie tysięcy ludzi. I kto ekspertom tego zabraniał" - napisał.

Katarzyna Lubnauer: Priorytety PiS

Posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer przypomniała sprawę małopolskiej kurator oświaty, która pytana w ubiegłym tygodniu o to, czy szczepienia nauczycieli przeciwko COVID-19 powinny być obowiązkowe odpowiedziała, że absolutnie nie zgadza się z pomysłem, żeby kogokolwiek do czegokolwiek zmuszać. Jak dodała, "konsekwencje tego eksperymentu nie są do końca stwierdzone".

Jej stanowisko spotkało się z krytyką m.in. ministra edukacji Przemysława Czarnka i szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego. Kurator zachowała jednak stanowisko.

"Kurator Barbara Nowak zostaje, za to lekarze z Rady Medycznej przy Premierze odchodzą. Priorytety PIS." - napisała posłanka Lubnauer z Nowoczesnej.

Do sprawy małopolskiej kurator oświaty odniosła się także posłanka KO Kinga Gajewska. "13 z 17 członków Rady Medycznej złożyło dziś dymisję. Lekceważeni przez Premiera mieli już dosyć. Nie chcą, aby to ich obarczać odpowiedzialnością. Ostatnią ich prośbą było zdymisjonowanie Barbary Nowak (małopolskiej kurator oświaty-red.), a ta dalej siedzi na ciepłym stołku i podważa program "Szczepimy się"" -zwróciła uwagę.

Krzysztof Bosak: Odwagi!

"Rezygnacja większości Rady Medycznej to dobry pretekst do nowego otwarcia w tej kwestii i porzucenia przez rząd bezsensownego forsowania w Polsce sanitaryzmu, który skompromitował się już brakiem efektywności w innych państwach. Odwagi! Przestańcie płynąć z głównym nurtem!" - ocenił poseł Konfederacji, Krzysztof Bosak.

pgo/PAP, polsatnews.pl