- Gdybym wprowadzał reformy, na których większość Polaków ma zyskać, a oni dostaliby niższe emerytury lub przelewy, to jest to katastrofa polityczna - powiedział w "Graffiti" poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Jak dodał "kompletnie nie dziwi się rządowi", który zmianami w Polskim Ładzie próbuje "szybko odbudować efekt wizerunkowy".

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał Krzysztofa Bosaka o to, czy korekty, które zaplanowano w Polskim Ładzie sprawią, że będzie on bardziej przyjazny dla Polaków.

- To zależy dla których. Są tacy, którzy mają zyskać i są tacy, którzy mają stracić. Oceny są drastycznie podzielone zależnie od tego, do którego koszyka wrzuci nas premier Morawiecki. W tej chwili to całe zamieszanie wynika z tego, że ci, co mieli widzieć, że zyskują, zaniepokojeni są, że stracą. Rząd chce ten efekt wizerunkowy szybko odbudować i kompletnie się rządowi nie dziwię. Gdybym wprowadzał reformy, na których większość Polaków ma zyskać, a oni dostaliby niższe emerytury lub przelewy, to jest to katastrofa polityczna. Ciągle pozostaje ta grupa, której na najbliższym posiedzeniu Sejmu nikt nie pomoże np. dociążeni dodatkową składką zdrowotną ludzie na jednoosobowej działalności gospodarczej czy zatrudnieni w inny sposób, którzy też będą płacić wyższe podatki - powiedział Krzysztof Bosak.

Jak dodał posłowie Konfederacji uważnie przeczytają "plan naprawczy", jeśli taki zostanie przedstawiony przez rząd oraz zgłoszą poprawki, jeśli będzie to możliwe. - Bez złudzeń, że rząd je przyjmie. Rząd nie po to złożył ustawę, żeby zmienić założenia swojej reformy, wypracowane dawno temu - przyznał.

Krzysztof Bosak: źle to wygląda

- To jest niewykluczone, że osoby, które mają skorzystać, poczują, że skorzystały - stwierdził Bosak. Poseł Konfederacji powiedział, że "przy każdej wprowadzanej reformie jest chaos" ale to nie sprawi, że rząd PiS upadnie.

- Ten chaos jest kompromitujący. Dla przykładu formularz PIT-2 nie został zaktualizowany, jest na nim stara kwota wolna od podatku. To tak nie powinno wyglądać. Nie powinno być tak, że pracownicy "skarbówki" dowiadują się, że muszą pracować po nocach lub nie wiedzą jak stosować te przepisy - powiedział poseł Konfederacji. Dodał, że są to jednak rzeczy "nad którymi da się zapanować w dwa, trzy tygodnie, a w lutym może już nikt nie będzie o tym pamiętał".

- Będą jednak pamiętać przedsiębiorcy, którzy zapłacą większe podatki i pracownicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Ja uważam, że w tej części, gdzie rząd podwyższa podatki powinno obowiązywać vacatio legis, to absolutnie powinno być rozłożone na raty. Przypomnijmy sobie jaka była afera, gdy Donald Tusk podwyższał VAT o jeden punkt procentowy. Tu mamy dodanie ośmiu, czy dziewięciu punktów procentowych co miesiąc. Ludzie są skredytowani, ludzie są po trudnych latach z lockdownami. Tym samym ludziom, którym wypłacano pieniądze z tarczy, teraz są im zabierane. Źle to wygląda i tak się nie postępuje - powiedział.

Dodał, że reformy wprowadzane w ramach Polskiego Ładu mają się "kompletnie nijak do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która między rokiem 2016, a 2019 była wszędzie podawana jako podręcznik i szczytowe osiągnięcie Mateusza Morawieckiego".

- W tej chwili widzimy, że rząd realizuje zupełnie inne założenia, niż te, na których wygrał wybory w 2019 roku. Gdyby to co rząd robi ogłosił w 2019 to nie wiem, czy wygrałby wybory. Nie dlatego dostał mandat do rządzenia. Uważam też, że kryzys to nie jest dobry czas na wprowadzanie reform - stwierdził Bosak.

Profil Konfederacji usunięty

Zgodnie z cytowanym w ub. tygodniu w mediach oświadczeniem biura prasowego Facebooka, strona Konfederacji została usunięta z powodu powtarzających się naruszeń zasad Facebooka dotyczących mowy nienawiści poprzez publikowanie "treści bezpośrednio atakujących inne osoby na podstawie tzw. cech chronionych, takich jak narodowość czy orientacja seksualna" oraz zasad dotyczących dezinformacji na temat COVID-19, "a w szczególności fałszywych twierdzeń o tym, że maski nie ograniczają rozprzestrzeniania się choroby, że śmiertelność COVID-19 jest taka sama lub niższa niż grypy, a także, że szczepionki na COVID-19 nie zapewniają żadnej odporności i są nieefektywne".

Wszystkie "Graffiti" do obejrzenia na polsatnews.pl

WIDEO - Kilkanaścioro poszkodowanych przez śląskiego neurochirurga. Problemy z poruszaniem się, komplikacje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/polsatnews.pl