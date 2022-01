"Gość Wydarzeń" wyprzedził konkurencję

Według danych Nielsen Audience Measurement, w okresie od 1 września 2020 roku do 10 stycznia 2022 roku średnia widownia "Gościa Wydarzeń" na antenie Telewizji Polsat i Polsat News wyniosła 1,27 mln osób. Oznacza to 10,03 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów.

W Polsacie w analizowanym okresie "Gościa Wydarzeń" śledziło 1,09 mln widzów, co dało stacji 8,65 proc. udziału. Z kolei w Polsat News było to 175 tys. osób (1,38 proc. udziału). Dla porównania, w okresie od 1 września 2020 roku do 10 stycznia ub.r. audycję na obu antenach śledziło o 350 tys. osób mniej, czyli 1,62 mln widzów, co przełożyło się na 11,71 proc. udziału - wynika z analizy portalu wirtualnemedia.pl.

"Gość Wydarzeń" w Polsacie emitowany jest od 1 czerwca 2020 roku, wcześniej program nadawany był w Polsat News. Z zaproszonymi gośćmi rozmawiają Bogdan Rymanowski i Piotr Witwicki.

Konkurencja przegrywa z programem Polsatu

"Fakty po Faktach", nadawane w stacjach TVN24 TVN24 BiS, od 1 września 2020 roku do 10 stycznia 2022 roku notowały średnio 890 tys. widzów, co oznacza udział w rynku telewizyjnym na poziomie 6,84. proc.

Z kolei "Gość Wiadomości" emitowany w TVP1 oraz TVP Info w badanym okresie oglądało 625 tys. widzów (4,67 proc. udziału).

"Gość Wydarzeń" najlepszy również w grupie 16-49

Program publicystyczny emitowany w Telewizji Polsat Wśród okazał się również najlepszy w grupie widzów w wieku 16-49. Od 1 września 2020 roku do 10 stycznia 2022 roku program "Gość Wydarzeń" na obu antenach śledziło 423 tys. osób (10,37 proc. udziału) w tej grupie wiekowej. "Fakty po Faktach" miały 148 tys. widzów (3,47 proc. udziału), a "Gość Wiadomości" - 85 tys. (1,91 proc. udziału).



Także w grupie 16-59 najchętniej oglądany w badanym okresie był "Gość Wydarzeń", który w Polsacie i Polsacie News miał średnio 656 tys. osób (10,66 proc. udziału).



Najchętniej oglądane wydanie "Gościa Wydarzeń" Polsat pokazał 6 grudnia ub.r., które obejrzało 1,87 mln widzów.

Najbardziej opiniotwórcza stacja



W grudniu Polsat News zajął pierwsze miejsce wśród najbardziej opiniotwórczych stacji telewizyjnych. Z zestawienia przygotowanego przez Instytut Monitorowania Mediów wynika, że stacja była cytowana prawie 1900 razy. W rankingu wszystkich mediów duży awans zaliczyła z kolei Interia.

red//Wirtualne Media