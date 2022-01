Dziecko zostało znalezione przy drodze niedaleko miejscowości Sosnówka na Syberii, w piątek 7 stycznia - w kościele prawosławnym wypada wówczas Boże Narodzenie.

Dymitrij Litwinow, ojciec jednego z nastolatków, przekazał dziennikowi "NGS", że grupa trafiła na pudełko podczas wieczornego spaceru.

- Było już ciemno. Zaczęli świecić telefonami, by zobaczyć co jest w pudełku. W środku była mała dziewczynka, koc i butelka - przekazał Litwinow.

Syn Dymitra, Renat, natychmiast zadzwonił do swoich rodziców. Dorośli przyjechali autem we wskazane miejsce a następnie przetransportowali dziecko do szpitala.

Domowy poród

- W pudełku leżało dziecko mające niebieskawy kolor. Zabrałam je do ciepłego pokoju i zadzwoniłam na numer alarmowy. Po upewnieniu się, że noworodek nie ma żadnych uszkodzeń ciała, zaczęłam go delikatnie masować po ciele. Pielęgniarka przyniosła czysty koc i rozgrzała mleko. Po chwili dziewczynka zmieniła kolor na różowy. Owinęliśmy ją w ciepłe koce i nakarmiliśmy - przekazała dyżurna lekarka Olga Buginina, cytowana w komunikacie Ministerstwa Zdrowia Obwodu Nowosybirskiego.

Po dokładnym zbadaniu okazało się, że dziewczynka nie ma odmrożeń. Trafiła do dziecięcego szpitala w Nowosybirsku, gdzie lekarze ustalili jej wiek - w momencie znalezienia miała trzy dni. Wszystko wskazuje na to, że poród odbył się w domu.

Państwo Litwinow zadeklarowali, że chcą zaadoptować dziewczynkę. Służby cały czas poszukują jednak prawdziwych rodziców dziecka.

