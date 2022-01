Apele o pomoc w znalezieniu dzieci pojawił się w mediach społecznościowych.

Ogłoszenia o zaginięciu dwojga dzieci

"Musicie nam pomóc. Już nie wiemy co robić. Razem uda nam się! Pomóżcie mi...proszę!" - czytamy w treści ogłoszenia, dotyczącego rzekomego zaginięcia małego chłopca (treść ogłoszeń udostępniła policja). Autorzy apelu proszą o udostępnianie posta.

Dramatycznie brzmiący apel o pomoc w odnalezieniu Ani i Bartusia, od kilku dni krąży w internecie. To fake news. Nie powielajmy bezmyślnie takich komunikatów. Zawsze warto sprawdzić doniesienia na oficjalnych stronach Policji.https://t.co/FPivcFYafJ pic.twitter.com/GxCB6TOlza — Łódzka Policja (@policja_lodzka) January 10, 2022

Drugie udostępnione ogłoszenie dotyczy zaginięcia małej dziewczynki, o imieniu Ania. Treść wpisu jest podobna i także zawiera prośbę o udostępnianie wpisu. Jak podaje policja, w sieci pojawiła się również informacja o uprowadzeniu "córki sąsiadki", z załączonym nagraniem, na którym miało być widać moment porwania dziecka.

"Osoby które czytają taką informację, niestety bez zastanowienia i sprawdzenia starają się ją dalej udostępniać, by pomóc w miarę możliwości w odnalezieniu dzieci. Apelujemy do Państwa o rozwagę i ostrożność, bo takie ogłoszenia z ostatnich dni to fake newsy, czyli nieprawdziwe wiadomości, publikowane w celu osiągnięcia korzyści przez nieuczciwej osoby. Celowo są w nich używane chwytliwe nagłówki, by przyciągnąć uwagę czytającego" - apeluje policja.

Służby apelują o ostrożność

Jak tłumaczy policja ze Zduńskiej Woli, w ostatnich dniach funkcjonariusze nie otrzymali żadnych zgłoszeń dotyczących zaginięcia dzieci, a ogłoszenia to prawdopodobnie próba oszukania internautów.

"W przypadku zaginięcia dziecka, uruchamiany jest system Child Alert. Polega on na natychmiastowym rozpowszechnianiu wizerunku danego dziecka lub nastolatka" - podaje policja. "Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy dana wiadomość o zaginięciu dziecka jest prawdziwa, należy wejść na stronę internetową komendy policji i zobaczyć, czy zduńskowolscy funkcjonariusze rzeczywiście poszukują danego dziecka. Brak informacji na policyjnej stronie internetowej, oznacza brak uruchomienia systemu Child Alert" - tłumaczą służby.

Policja przypomina także, aby nie korzystać z podejrzanych linków, bo możemy paść ofiarą cyberprzestępców, których celem jest zdobycie danych do naszych kont i haseł. "Informacje te mogą posłużyć do wyłudzenia danych osobowych i przejęcia konta" - ostrzegają służby.

