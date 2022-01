Według badań 70 proc. zabudowań i 30 do 50 proc. infrastruktury krytycznej jest zagrożone zniszczeniem do 2050 r. w rejonie Arktyki. Możliwe straty szacowane są na dziesiątki miliarów dolarów - podał we wtorek serwis informacyjny BBC. Arktyka ociepla się 2 do 4 razy szybciej niż reszta świata. A duża część budynków znajduje się na obszarach wiecznej zmarzliny.