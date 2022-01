Waldemar Buda w "Graffiti"

- Sytuacja jest bardzo dynamiczna - powiedział w "Graffiti" Waldemar Buda (PiS), wiceminister funduszy i polityki regionalnej. - To jest największa reforma podatków w wolnej Polsce. Należało przewidywać, ze pojawią się gdzieś elementy, które trzeba będzie poprawić. Kluczem jest właściwie i szybko reagować. I my to robimy - wyjaśnił mówiąc o obniżkach spowodowanych Polskim Ładem.