- Dzisiaj wystartowaliśmy z akcją skierowaną do wszystkich naszych rodaków, pracowników, przedsiębiorców, podatników, którzy są już doświadczeni przez Polski Ład - zaczął Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej w Sejmie.

- Zaproponowaliśmy akcję, żeby na naszych stronach internetowych, mediach społecznościowych i na adres mailowy zgłaszać swoje uwagi, które postaramy się naprawić. Czy to zgłaszając projekty ustaw, czy projekty interpretacji, zapytań o interpretacje do Ministra Finansów - kontynuował.

"Władza zrobiła jeszcze większy bajzel"

Lider ludowców zapewnił podczas konferencji, że akcja cieszy się dużym odzewem. - To obciążenie, które dzisiaj dotyka samorządy, przedsiębiorców, wspólnoty lokalne, pracowników, nauczycieli i emerytów, jest horrendalnie wysokie. W starym bałaganie PiS-owska władza zrobiła jeszcze większy bajzel. Trzeba to posprzątać i to jest zadaniem numer jeden dla opozycji. Jeżeli chcemy przejąć władzę, musimy być gotowi do posprzątani tego bałaganu PiS-owskiego, który nic wspólnego z ładem nie ma - stwierdził.

Zapowiedział też złożenie projektów ustaw. - Niedługo wpłynie ustawa dotycząca samorządów. Trzeba ratować żłobki, przedszkola, szpitale samorządowe. One bez osłony przed podwyżkami cen gazu, nie o 50 proc., tylko o 500 proc., nie wytrzymają - mówił dalej. Kosiniak-Kamysz dodał także, że kolejne inicjatywy PSL będą dotyczyły emerytur.

"Może być znów rok 1970"

W trakcie konferencji prasowej lider PSL odczytał jedną z wiadomości, które partia otrzymała w swojej akcji. "Jestem emerytką. Przeraża mnie życie w obecnej drożyźnie. Nowy Ład nic mi nie zmienił na lepsze, skoro gaz, energia, leki drożeją w zastraszającym tempie. Panowie z opozycji działajcie, bo inaczej może być znów rok 1970. My mamy dość" - napisała pani Bożena cytowana przez Kosiniaka-Kamysza.

W 1970 roku, po podwyżkach cen żywności, doszło do masowych protestów. Na Pomorzu Milicja Obywatelska by stłumić strajki użyła siły, zginęło kilkadziesiąt osób. W efekcie tych zdarzeń władzę stracił Władysław Gomułka.

- Ten ład, który wprowadzili, ten bubel prawny, który forsowali na siłę, 700 stron. Jak ktoś normalny ma to przeczytać. Oni teraz mówią, że nauczyciele nie przeczytali "nowego ładu" i się skarżą, bo muszą iść do księgowości i zgłosić jakiś wniosek - argumentował szef PSL.

- Jak było 500 plus, to jazda po całej Polsce. Na rumakach wyjechaliby, jakby trzeba było. Busiki od świtu do nocy, chwalenie się. To teraz nie potrafili wytłumaczyć? - pytał Kosiniak-Kamysz.

- Wycofanie się z zapisów w Polskim Ładzie, wycofanie tego całego ładu do kosza, to będzie jedna z pierwszych decyzji rządu, który powstanie, kiedy opozycja wygra wybory - dodał.

Zmiany w Polskim Ładzie

Od 1 stycznia wszedł w życie rządowy program Polski Ład, którego głównymi założeniami są emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł, kwota wolna od podatku do 30 tys. zł oraz podniesienie drugiego progu podatkowego z 85 do 120 tys. zł.

W efekcie zmian zmniejszą się jednak wpływy z podatku PIT samorządów, co może odbić się niekorzystnie na realizowaniu usług publicznych. Ponadto przedsiębiorcy obawiają się 9 proc. składki zdrowotnej, która będzie wyliczana od dochodu.

jk/pdb/Polsatnews.pl