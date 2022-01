Niemieckie władze zdrowotne zgłosiły w niedzielę 36 552 nowe infekcje koronawirusem. To prawie trzy razy więcej niż tydzień wcześniej. Natomiast ok. 2 milionów osób we Włoszech jest obecnie zakażonych - to nowy rekord od początku pandemii. Oznacza to, że koronawirusa ma co 30. osoba w kraju. W niedzielę stwierdzono 155 tysięcy nowych zakażeń, a na COVID-19 zmarło 157 osób.