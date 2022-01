Pijany 69-letni traktorzysta nie opanował pojazdu i stoczył się wraz z nim do potoku we wsi Ciche w Małopolsce. Mężczyzna wiózł na platformie zamocowanej do podnośnika dwie kobiety. Starsza zdołała w ostatniej chwili wyskoczyć. Młodsza została ranna i trafiła do szpitala.