"Policjanci rozliczają się wg dedykowanych im przepisów, i co za tym idzie, całość wynagrodzenia zostanie wyrównana. Dla funkcjonariuszy zarabiających do ok. 12,8 tys. zł brutto/ m-c (wraz z dodatkami i premiami) #PolskiŁad w skali całego roku będzie korzystny lub neutralny" - poinformowało we wtorek na Twitterze Ministerstwo Finansów.

Policjanci rozliczają się wg dedykowanych im przepisów, i co za tym idzie, całość wynagrodzenia zostanie wyrównana. Dla funkcjonariuszy zarabiających do ok. 12,8 tys. zł brutto / m-c (wraz z dodatkami i premiami) #PolskiŁad w skali całego roku będzie korzystny lub neutralny. 1/2 — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) January 4, 2022

W kolejnym wpisie resort dodał, że Polski Ład nie wpływa na planowane podwyżki dla funkcjonariuszy Policji.

Wcześniej wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zapewniał, że nikt w służbach mundurowych, kto zarabia poniżej 130 tys. złotych rocznie nie straci na Polskim Ładzie.

- Jako obóz polityczny zadeklarowaliśmy się, że ci którzy zarabiają do 130 tys. złotych zyskają albo nie stracą na Polskim Ładzie. Tak także będzie w służbach mundurowych i te nieduże wyrównania zrobimy tak, żeby nie było takiego odczucia, że Polski Ład kogoś krzywdzi - powiedział.

hlk/PAP