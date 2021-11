Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianach podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Zgodnie z nią kwota wolna od podatku w PIT wzrośnie do 30 tys. zł, a opodatkowane stawką 32 proc. będą dochody powyżej 120 tys. zł.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

ZOBACZ: Prezydent Andrzej Duda o sytuacji na granicy: jesteśmy przygotowani

Jak wyjaśniła Kancelaria Prezydenta RP we wtorkowym komunikacie, deklarowanym celem ustawy jest: "stworzenie przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego, który pozwoli Polsce na zajęcie dominującej pozycji w wyścigu o inwestycje, będącego efektem procesu zmiany globalnych łańcuchów dostaw".

Kwota wolna od podatku

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych ustawą zaliczono m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł; podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32 proc.

ZOBACZ: Polski Ład dla wsi. Jarosław Kaczyński: ułatwimy rolnikom wypłatę za szkody łowieckie

Wskazano także na rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody. Zgodnie z informacją ulgi obejmą przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej; przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich.

Zmiany, z pewnymi wyjątkami, mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

WIDEO - Kryzys na granicy. Paweł Jabłoński: dziś kolejny pakiet sankcji, możliwe całkowite zamknięcie granic Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/PAP