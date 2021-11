Marszałek Sejmu dziękowała samorządowcom ze Złotoryi za składanie wniosków o wsparcie w ramach Polskiego Ładu z programu inwestycji strategicznych. Przekazała również "symboliczne promesy" dla samorządowców ze Złotoryi i okolic.

- Te pieniądze, z których realizujemy projekty Polskiego Ładu, także to, co jest kierowane do samorządów, to nie są nasze pieniądze. To nie są pieniądze rządu, parlamentu, niczyje w sensie instytucjonalnym - to są nasze wspólne pieniądze, wszystkich obywateli, którzy płacą podatki, tylko w demokratycznych państwach te podatki, tę kasę, te pieniądze, ten budżet powierzają komuś do zarządzania - mówiła Witek.

- W roku 2019 Polacy w demokratycznych wyborach zdecydowali, że tymi wspólnymi pieniędzmi zarządzać będzie nasza formacja - dodała marszałek Sejmu. Apelowała również, żeby samorządowcy możliwie często podczas przetargów wybierali lokalne przedsiębiorstwa.

Marszałek Sejmu odniosła się także do kryzysu spowodowanego pandemią, który - jak mówiła - jest wyzwaniem zarówno dla samorządu, jak i rządu. W kontekście inflacji Witek dodała, że jest to cena, którą Polska płaci m.in. za pomoc przedsiębiorcom w dobie kryzysu. Jak oceniła, rząd musiał zdecydować między ewentualną wyższa inflacją i utrzymaniem zatrudnienia przez wprowadzenie tarcz antykryzysowych lub możliwą niższą inflacją i wzrostem bezrobocia.

aml/PAP