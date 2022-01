Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje do rządu: wyślijcie do każdej osoby niezaszczepionej list, maila czy SMS-a, a najlepiej te trzy formy komunikacji, z wyznaczoną datą i godziną szczepienia przeciw COVID-19 - mówił w "Graffiti".

Lider PSL zwraca uwagę, że sytuacja w szpitalach jest bardzo trudna.

- Zwykłe oddziały zamieniają się w covidowe. W Małopolsce i woj. śląskim nie ma szans umieścić pacjenta z inną infekcją niż COVID-19 w szpitalu - wskazał gość "Graffiti". Podkreślił również, że z tą chorobą ciężko jest walczyć gdy jest tak wiele niezaszczepionych osób.

5 stycznia odbędzie się wysłuchanie publiczne projektu ustawy, który ma wyposażyć pracodawców w instrument weryfikacji w czasie pandemii statusu zdrowotnego pracowników, pod kątem covidowym.

Projekt zakłada m.in. możliwość żądania przez pracodawcę okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji koronawirusa lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19. Przewiduje też możliwość delegowania do pracy poza stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy.

Według Kosiniaka-Kamysza projekt ustawy o weryfikacji szczepień nie rozwiązuje podstawowego problemu.

- Ta ustawa nie wspiera akcji promocji szczepień. My zaproponowaliśmy co innego. I zgłosimy to w poprawce, żeby każda osoba niezaszczepiona w Polsce dzisiaj dostała list do domu, maila czy sms-a, a najlepiej te trzy formy komunikacji z wyznaczoną datą i godziną szczepienia - oświadczył Kosiniak-Kamysz.









mad/Polsat News