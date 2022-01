Niemal we wszystkich dużych miastach Kazachstanu doszło we wtorek do starć między protestującymi przeciw podwyżkom cen paliw a policją i wojskiem. W Ałmaty zatrzymano ponad 200 osób - poinformowało Radio Swoboda. Doszło m.in. do spalenia radiowozu. W stolicy, Nur-Sułtanie, tłum domagał się zmiany władzy. Prezydent ogłosił stan wyjątkowy.