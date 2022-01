"GW" pisze, iż z dokumentacji Ministerstwa Finansów, które badało legalność zakupu, wynika, że już 15 września 2017 r., a więc tego samego dnia, gdy komisja Sasina przyjęła zmiany, ówczesny szef CBA Ernest Bejda zwrócił się do resortu Ziobry o 25 mln zł i dostał je w dwóch transzach. "MF przyznało, że doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ale 'wykorzystanie środków z Funduszu [w zakresie przekazania ich CBA] było celowe i efektywne'. Dlatego 'kierując się względami merytorycznymi oraz prawnymi', uznano, że 'naruszenie dyscypliny finansów nie nastąpiło w stopniu wyższym niż znikomy'. Nikt nie poniesie za to konsekwencji" - pisze dziennik.

Do dokumentu resortu finansów dotarł poseł KO Michał Szczerba, który "Wyborczej" mówi: "Mamy uwierzyć, że dwa dni po zmianie rozporządzenia przez Ziobrę zgłasza się do niego szef CBA po 25 mln na zakup środków techniki specjalnej?" - To była klasyczna ustawka. Najpierw była polityczna decyzja o zakupie systemu do inwigilacji, a później podporządkowano temu celowi rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Posłowie zostali wprowadzeni w błąd, ukryto przed nimi to, czemu ma służyć zwiększenie planu finansowego funduszy - powiedział.

pdb/polsatnews.pl