Na stronie resortu kultury przypomniano, że Jarosław Sellin jest doktorem nauk humanistycznych. Po studiach na Uniwersytecie Gdańskim pracował jako nauczyciel w V LO w Gdańsku, a następnie, w latach 1989-93, jako nauczyciel akademicki w swojej Alma Mater, specjalizując się w historii nowożytnej XVI-XVIII wieku. Prowadził również zajęcia z historii sztuki.

Od roku 1990 pracował jako dziennikarz w tygodniku "Młoda Polska", a później w TVP i Telewizji Polsat.

W 1998 r. objął funkcję rzecznika prasowego rządu Jerzego Buzka. W latach 1999-2005 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Sellin jest wieloletnim członkiem PiS-u

Od 1983 r. związany z opozycją antykomunistyczną. Wziął udział w obradach okrągłego stołu w tzw. podstoliku młodzieżowym. W tym samym roku zatrudnił się też jako urzędnik działu szkoleń związkowych w Komisji Krajowej "Solidarności", będąc formalnym członkiem związku.

ZOBACZ: USA. Donald Trump poparł Victora Orbana przed wyborami na Węgrzech

W latach 1990-91 należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, w latach 1991-93 do Koalicji Republikańskiej, a następnie Partii Konserwatywnej. W maju 2005 r. zdecydował się kandydować – z sukcesem – do Sejmu RP z list komitetu Prawa i Sprawiedliwości.

W latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu (wiceministra) w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2007 r. został ponownie wybrany do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. We wrześniu 2010 r. przystąpił do partii Prawo i Sprawiedliwość, jest członkiem PiS w Kole Gdańsk. Od listopada 2015 r. jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Janusz Janowski objął stanowisko dyrektora Zachęty

Janusz Janowski objął stanowisko dyrektora Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie na czteroletnią kadencję - poinformowano w poniedziałek na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).

Jak wyjaśniono, "w poniedziałek nowy dyrektor w obecności podsekretarz stanu w MKiDN Wandy Zwinogrodzkiej oraz dyrektora generalnego Ministerstwa Jarosława Czuby spotkał się z zespołem". "Pierwszy rok kadencji dyrektora Janowskiego upływać będzie przede wszystkim pod znakiem kontynuacji najważniejszych działań programowych i wzmacniania zasobów instytucji" - napisano. Kontynuacja projektów wystawienniczych Zaznaczono, że "nowy dyrektor zamierza realizować w roku bieżącym rozpoczęte projekty wystawiennicze", oraz że "będzie kontynuować wieloletnie działania inwestycyjne i projekty międzynarodowe". ZOBACZ: Australia. W jednym ze stanów od początku 2022 więcej przypadków COVID-19, niż przez cały 2020 Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński 30 listopada 2021 r. przekazał do związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych informację o zamiarze powołania Janusza Janowskiego na dyrektora Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Resort kultury przypomniał, że Janusz Stanisław Janowski "jest malarzem, teoretykiem i historykiem sztuki, kuratorem, muzykiem jazzowym, doktorem nauk humanistycznych, członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego". - Od października 2014 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków. W 2004 r. współzakładał Pomorskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Był także współtwórcą oraz współprowadzącym programu "Republika Sztuki" - przekazano. Artystyczna kariera Janowskiego Wyjaśniono, że Janowski jest też "redaktorem naczelnym ukazującego się od 2017 roku kwartalnika artystycznego »ArsForum«, autorem publikacji z zakresu teorii i historii sztuki oraz filozofii". - W latach 2002-2014 był koordynatorem merytorycznym wszystkich projektów artystyczno-wystawienniczych Zarządu Okręgu ZPAP w Gdańsku, w latach 2004-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Artystycznej ZPAP, a w latach 2006–2014 - Prezesa Zarządu Okręgu ZPAP w Gdańsku - zaznaczono. Janowski zastąpił na stanowisku dyrektora Zachęty Hannę Wróblewską, której kadencja upłynęła 31 grudnia 2021 roku. Nowe stanowisko dla Magdaleny Gawin Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał prof. IH PAN Magdalenę Gawin na dyrektora Instytutu Pileckiego - poinformowano na stronie MKiDN. Generalnym Konserwatorem Zabytków został sekretarz stanu w MKiDN dr Jarosław Sellin. Dodano, że pięcioletnia kadencja dyrektor rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2022 roku. ZOBACZ: W. Brytania. 14-letnia Polka śmiertelnie potrącona przez samochód. Kierowca pod wpływem narkotyków Wyjaśniono, że Magdalena Gawin, która od sześciu lat pełniła funkcję podsekretarza stanu w MKiDN i Generalnego Konserwatora Zabytków, złożyła rezygnację z dotychczasowych funkcji. Na stanowisko Generalnego Konserwatora Zabytków minister kultury i dziedzictwa narodowego powołał sekretarza stanu w MKiDN dr. Jarosława Sellina. Na stronie resortu kultury przypomniano, że Magdalena Gawin jest historykiem, doktorem habilitowanym, profesorem IH PAN, a także autorką i współautorką książek, prac zbiorowych i artykułów. "Teksty jej autorstwa ukazywały się w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, kulturalnych, społeczno-politycznych oraz w prasie codziennej. Zajmuje się historią XIX i XX w., m.in. historią kultury" - czytamy.

WIDEO - Jedna operacja, trzy poważne zabiegi. Niezwykły wyczyn warszawskich lekarzy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kmd/PAP