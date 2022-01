Do wypadku doszło w piątek o godzinie 17.45 czasu polskiego w miejscowości Rowley Regis, która znajduje sie 11 km na zachód od Birmingham.

Policja wypuściła sprawcę z aresztu

Policja przekazała, że gdy ratownicy pojawili się na miejscu zdarzenia, nic nie można było już zrobić, aby uratować 14-latkę i została ona uznana za zmarłą tuż przed 18:30.

Jak informują media 39-letni kierowca będący pod wpływem narkotyków zatrzymał się na miejscu zdarzenia i został aresztowany, jednak wypuszczono go na czas prowadzenia śledztwa.

Każdy, kto widział w okolicy miejsca tragedii szary samochód marki Mercedes, był jej bezpośrednim świadkiem bądź jest w posiadaniu zdjęć ze zdarzenia proszony jest o kontakt z policją.

"Nie mogę wyobrazić sobie życia bez córki"

- Nasze święta były cudowne, córka zawsze uwielbiała ten czas i Nowy Rok, co jeszcze to wszystko utrudnia. Mam złamane serce. Była moim całym światem. Nie mogę sobie wyobrazić dalszego życia bez niej - przekazała matka tragicznie zmarłej nastolatki w rozmowie z dziennikiem "The Sun".

- To naprawdę straszne rozpoczęcie nowego roku. Całym sercem jestem z rodziną i przyjaciółmi dziewczyny - skomentowała sierżant Julie Lyman. Policja ma oddelegować wyspecjalizowanego funkcjonariusza w celu zapewnienia rodzinie dziewczyny wsparcia psychologicznego.

