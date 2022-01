Pochmurno z opadami deszczu - taka pogoda ma być w sobotę w całym kraju. Temperatura od 5 st.C do nawet 12 st. - podał synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.

Chmurami i deszczem przywita nas noworoczny poranek. "W sobotę będzie pochmurno i mokro. Prognozuje się, że deszcz będzie padał w całej Polsce, choć już nie tak intensywny jak nocą" - poinformował Walczak.

Miejscami na krańcach południowych kraju pojawią się nawet ulewy. Może spaść nawet 10 litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura na plusie

- Pod koniec dnia na północny wschód Polski chłodny front atmosferyczny może przynieść przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu - ostrzegł synoptyk.

W sobotę ma być ciepło, jak na tę porę roku. Od 5 st.C na Suwalszczyźnie do 12 st. we Wrocławiu. Wiatr umiarkowany i silny, zachodni, w porywach do 60 km/h.

laf/PAP