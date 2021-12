- Drodzy rodacy, szanowni państwo. Nadchodzący rok 2022 z pewnością też będzie pełen wyzwań - powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu noworocznym. Apelował również o skorzystanie z "najlepszej ochrony życia swojego i innych", czyli zaszczepienie się. Życzył Polakom umiejętności rozmowy, mimo odmienności poglądów i wspomniał, że "to co Polaków łączy, jest mocniejsze niż to, co dzieli".