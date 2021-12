Morawiecki odpowiada Tuskowi: śmiało można pana nazwać premierem polskiej biedy

- Czy wyście powariowali? - zapytał w czwartkowym spocie lider PO Donald Tusk polityków PiS, nawiązując do szykowanych na przyszły rok podwyżek cen gazu. Zwracając się do Polaków, mówił: - Nigdy nie myślałem, że będę wam na Nowy Rok życzył ciepłej wody w kranie i w kaloryferach, ale takie mamy czasy.

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do nagrania, publikując w mediach społecznościowych własne przemówienie.

"Szanowny Panie Przewodniczący Donald Tusk ! Z dużym zaskoczeniem przyjąłem Pana ostatnie słowa, a jeszcze bardziej zaskoczyła mnie Pana nagła troska o losy zwykłych Polaków. Prawo i Sprawiedliwość i mój rząd pomagają polskim rodzinom od wielu lat. Robimy naprawdę wiele, by żyło im się coraz lepiej i chronimy je przed zagrożeniami płynącymi z całego świata." - napisał w poście premier.

Dodał: "Jeżeli naprawdę chce Pan nam w tym pomóc to - wykorzystując swoje międzynarodowe kontakty i funkcję przewodniczącego EPP - chciałbym zaprosić Pana do wysłania specjalnych listów, które pozwoliłem sobie przygotować, adresowanych do pana przyjaciół. Zachęcam do podpisu i życzę jeszcze większego zainteresowania sprawami Polski w nadchodzącym 2022 roku!"

Morawiecki do Tuska: śmiało można pana nazwać premierem polskiej biedy

Mateusz Morawiecki odpowiedź na nagranie Donalda Tuska zaczął słowami: "Wystarczy podać trzy wskaźniki, żeby sprawdzić, jak bardzo przejmował się pan życiem polskich rodzin."



- W 2014 roku - dokładnie wtedy, kiedy opuszczał pan Polskę, żeby robić karierę w Brukseli - samotna matka dwójki dzieci, o której pan mówił, na minimalnej krajowej nie zarobiłaby w Polsce 1250 zł. Nie wspominając o tym, że nie mogłaby liczyć na programy typu 500 plus. Samotna emerytka z Wawra mogła spodziewać się 830 zł brutto minimalnej emerytury. Nawet nie chcę mówić, ile z tego zostawało jej na rękę - wylicza premier.



Jednocześnie dokładnie w tamtym czasie, kontynuuje Morawiecki, co 10 Polak był bezrobotny. - Śmiało można pana nazwać premierem polskiej biedy. Przyzna pan, to nie najlepsze świadectwo polskiej wiarygodności - zwraca się do Tuska Morawiecki.

Morawiecki oferuje Tuskowi "możliwość poprawy"

Premier Morawiecki odnosząc się do wypowiedzi Donalda Tuska powiedział: Pan nigdy nie interesował się losem polskich rodzin. Chcę jednak dziś zaoferować panu możliwość poprawy.

- Proszę się nie przejmować zanadto - rozwiązania systemowe i zabieganie o polską rację stanu już wzięliśmy na siebie. Już od stycznia wejdzie w życie Polski Ład. Zyska na nim realnie 18 milionów polskich obywateli - dodaje Morawiecki.

Premier wyjaśnił jaką "formę poprawy" przygotował dla lidera PO: Specjalnie dla pana przygotowałem listy, które we własnym imieniu może pan przekazać do wskazanych adresatów.

- Pan, jako przewodniczący europejskiej partii ludowej w każdej chwili mógłby zacząć zabiegać o to, żeby pana koledzy z Brukseli zreformowali w końcu handel emisjami CO2. A Angela Merkel z pana partii, zamiast dążyć do realizacji niemiecko-rosyjskiego porozumienia w sprawie Nord Stream 2, raczej próbowała go zatrzymać - powiedział.

ZOBACZ: Putin zapewnił Merkel, że będzie zawsze mile widziana w Rosji

I wreszcie - dodał na koniec - żeby pana kolega z partyjnego podwórka, prezydent Trzaskowski nie popełniał błędów i nie obciążał mieszkańców błednie wystawionymi rachunkami. Listy są gotowe, wystarczy podpisać.

Treść zaproponowanych listów Mateusz Morawiecki opublikował na swoim profilu na Facebooku: "A oto treść proponowanych listów Pana Donalda Tuska do Angeli Merkel, Fransa Timmermansa i Rafała Trzaskowskiego."

nb/pdb/polsatnews.pl