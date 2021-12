Etiopia. W nalotach lotnictwa rządowego w Tigraju zginęło kilkadziesiąt ludzi

Była najbardziej zmasowana i najtragiczniejsza seria nalotów, jakie dotknęły Tigraj od września - podkreślono.

Bomby dokonały zniszczeń i pociągnęły za sobą ofiary śmiertelne w Alamacie, Koremie, Majczeu, Mekoni i mieście Milazat w południowej części regionu Tigraj. Pociski spadły też na stolicę prowincji - Mekelie.

ZOBACZ: Nie będzie wojen w kosmosie. ONZ tworzy nowe prawo

"Ze względu na ograniczony dostęp i brak bezpieczeństwa w regionie pracownicy organizacji humanitarnych nie byli jeszcze w stanie zweryfikować dokładnej liczby ofiar" – zaznaczono w komunikacie OCHA. Podkreślono w nim też, że sytuacja w regionie pozostaje "napięta i nieprzewidywalna" - zwłaszcza w północnej Etiopii, gdzie agencje pomocy humanitarnej dostarczają żywność oraz inne niezbędne do życia artykuły.

"Żadna ciężarówka z pomocą humanitarną nie wjechała do Tigraju od 14 grudnia" - twierdzi Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej. "Od lipca do regionu przybyło łącznie 1338 ciężarówek z żywnością, lekami i ubraniami; potrzeby regionu zostały zaspokojone w zaledwie 12 proc." - podkreśliło OCHA w swym raporcie.

Kryzys humanitarny

Według ONZ konflikt pochłonął tysiące istnień ludzkich i spowodował poważny kryzys humanitarny, zmuszając ponad dwa miliony ludzi do opuszczenia domów.

Konflikt zbrojny między etiopskim rządem centralnym a oskarżanym przezeń o separatystyczne tendencje, rządem autonomicznego regionu Tigraj trwa od listopada 2020 r., kiedy to premier Etiopii Abiy Ahmed wysłał wojska do regionu w celu obalenia Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigraju (TPLF), oskarżając jego kierownictwo o atakowanie baz wojskowych i ignorowanie władzy federalnej.

ZOBACZ: Afganistan. ONZ przekaże 300 mln dolarów rocznie, by uniknąć masowego ubóstwa

W czerwcu oddziałom TPLF udało się nie tylko odeprzeć atak, ale i zainicjować marsz na stolicę kraju. W ubiegłym tygodniu, tigrajscy rebelianci, których dzielił dystans mniejszy niż 200 km od Addis Abeby zarządzili jednakże odwrót i wycofali się do Tigraju z nadzieją na rozmowy z rządem federalnym.

Strony nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie rozpoczęcia negocjacji. Od czasu do czasu dochodzi natomiast do działań zaczepnych. Społeczność międzynarodowa naciska na obie strony, by jak najprędzej rozpoczęły rozmowy o rozejmie.

WIDEO - Celowo wjechał w paradę bożonarodzeniową. Dziesiątki rannych, są ofiary śmiertelne Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/PAP