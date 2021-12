Premier Mateusz Morawiecki wręczył w czwartek akty nadania praw miejskich dziesięciu miejscowościom. Zaznaczył, że zmiana statusu miejscowości oznacza wzrost aspiracji i ambicji lokalnych społeczności. - Chciałbym, żeby to nadanie oznaczało dla was szybszy rozwój, lepsza infrastrukturę - mówił.

Szef rządu wraz z wiceszefem MSWiA Pawłem Szefernakerem wzięli w czwartek udział w uroczystości wręczenia aktów nadania praw miejskich dziesięciu miejscowościom, która odbyła się w Kancelarii Premiera.

Dziewięć nowych miast

Decyzją premiera od 1 stycznia 2022 roku prawa miejskie otrzymają: Pruszcz (w woj. kujawsko-pomorskim), Izbica (w woj. lubelskim); Lutomiersk (w woj. łódzkim), Bolimów (w woj. łódzkim); Cegłów (w woj. mazowieckim); Nowe Miasto (w woj. mazowieckim), Jedlnia-Letnisko (w woj. mazowieckim); Iwaniska (w woj. świętokrzyskim); Olsztyn (w woj. śląskim); Kaczory (w woj. wielkopolskim).

🏙️ Nowe miasta w 2022 roku ⤵️ pic.twitter.com/iqxPrB3nZ8 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 30, 2021

Premier podczas wystąpienia zwracał uwagę, że cywilizacja ludzka to w dużym stopniu także cywilizacja miast. - Miast powiększających się, rozwijających się. W naszej historii miasta także odgrywały kluczową rolę - zaznaczył.

ZOBACZ: Samorządy czekają na miliardy obiecane przez rząd

Dodał, że miasta, podobnie jak ludzie, przechodziły przez różne kryzysy wiążące się z kłopotami państwa polskiego. - Wiele z dzisiejszych wiosek, które dzisiaj stają się miastami, zostało ukaranych. To była kara cara rosyjskiego po Powstaniu Styczniowym związana ze wsparciem dla powstańców, którzy wtedy zagrażali imperium rosyjskiemu. Tą karą było właśnie odebranie praw miejskich - wskazał szef rządu.

- Zmieniamy te wektory historii, a przez dekady mało kto dostrzegał ten problem - zauważył.

"Przywracanie nadziei"

Morawiecki dodał, że zmiana statusu miejscowości oznacza "wzrost aspiracji, ambicji lokalnych społeczności". - Chciałbym, aby w ślad za tym co dzisiaj się dzieje na naszych oczach także dla społeczności lokalnych, dla waszych gmin miejsko-wiejskich, wkrótce żeby oznaczało to rozwój, szybszy postęp, lepszą infrastrukturę - powiedział.

Dodał, że rząd PiS nie zostawia mniejszych miejscowości samych sobie. Podkreślał przy tym, że w procesie transformacji małe miejscowości były dla ówcześnie rządzących "kulą u nogi". - Kiedy upadał komunizm 30 lat temu, to pewnie wszyscy wtedy, także i w Cegłowie, także w Olsztynie w województwie śląskim, czy w Nowym Mieście, w Pruszczu, we wszystkich innych miejscowościach, mieli nadzieję na nowy czas, mieli nadzieję na nowy rozwój, ale stało się inaczej - mówił.

ZOBACZ: Rodzinny kapitał opiekuńczy wchodzi w życie 1 stycznia. Zmiany w programie "Rodzina 500 plus".

Zaznaczył, że "małe miasta, w szczególności małe miejscowości, stały się niestety kulą u nogi procesu transformacji dla ówczesnych rządzących, były tą zapomnianą częścią Polski, niektórzy mówili »Polska B«". - Warto dzisiaj tę nadzieję z powrotem przywrócić, nadzieję na sprawiedliwy, zrównoważony rozwój - to przyświeca naszym planom gospodarczym, naszej polityce społecznej - dodał.

Premier mówił także o walce z inflacją, którą rząd prowadzi poprzez propozycję tarczy antyinflacyjnej. - Staramy się i będziemy się starać dokładać do tego pakietu kolejne elementy, będziemy się starali łagodzić kłopoty w zarządzaniu finansami samorządów w związku z rosnącymi cenami - podkreślał.

"Nowe szanse rozwojowe"

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker pogratulował samorządowcom determinacji w dążeniu do rozwoju "małych ojczyzn". - Bo przecież to nie tylko prestiż, to nie tylko kwestia związana z jakąś ambicją, to także nowe szanse rozwojowe, które przed państwem stoją - powiedział. I życzył, aby we współpracy z mieszkańcami, radami gmin te szanse wykorzystali.

Szefernaker podziękował samorządowcom, którzy pracują, aby "współpraca rządu i samorządu była jak najlepsza". "Bardzo nam na tym zależy. Myślę, że te ciężkie miesiące i ciężkie ostatnie lata związane z pandemią także pokazały, że w wielu sytuacjach możemy współpracować. Tym wszystkim którzy chcą tego uzupełniania się władzy rządowej i samorządowej bardzo dziękuje i zapraszam do współpracy także dalej - w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach" - powiedział.

ZOBACZ: Prezydent Warszawy nie wyklucza podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej

Dodał, że rozmawiał z premierem, żeby po pierwszym kwartale przyszłego roku zrobić specjalne posiedzenie komisji wspólnej rządu i samorządu. "I porozmawiać, jak ten pierwszy kwartał wyglądał. Czy Państwa obawy się potwierdziły, czy nie. Serdecznie zachęcam Państwa do współpracy. Żebyśmy współpracowali na rzecz rozwoju naszych małych ojczyzn, na rzecz rozwoju całej Rzeczpospolitej. Tej, która właśnie składa się z tych małych ojczyzn" - powiedział.

964 miasta w Polsce

Od początku przyszłego roku będą w Polsce 964 miasta.

➡️ Od początku 2022 r. w Polsce będą funkcjonowały 964 miasta. pic.twitter.com/rSTJNi9KHg — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 30, 2021

W czwartek w KPRM akty nadania statusu miasta odebrali: wójt gminy Bolimów Stanisław Linart, wójt gminy Cegłów Marcin Uchman, wójt gminy Iwaniska Marek Stańko, wójt gminy Izbica Jerzy Lewczuk, wójt gminy Jedlnia Letnisko Piotr Leśnowolski, wójt gminy Kaczory Brunon Wolski, wójt gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski, wójt gminy Nowe Miasto Sławomir Zalewski, wójt gminy Olsztyn Tomasz Kucharski oraz wójt gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski.

WIDEO - Nowy selekcjoner reprezentacji Polski. PZPN zabrał głos Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/PAP