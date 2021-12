Samorządy czekają na miliardy obiecane przez rząd

Najpewniej w pierwszej połowie grudnia ogłoszony zostanie drugi nabór dla samorządów w ramach funduszu z Polskiego Ładu. Pula pieniędzy ma wynieść co najmniej 10 mld zł - pisze środowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Opóźnia się ogłoszenie drugiego konkursu - czytamy w gazecie. "Pierwszy nabór wniosków, w ramach którego samorządy ubiegały się o pieniądze na inwestycje z puli liczącej ponad 23 mld zł, trwał od 2 lipca do 15 sierpnia br. Rząd zapowiadał, że jeszcze w tym roku ogłosi kolejny. Najpierw w mediach pojawiły się informacje, że stanie się to 9 listopada. Potem mówiono o przełomie listopada i grudnia" - przypomina dziennik.

"Gdy pytamy teraz o to kancelarię premiera, ta odsyła nas do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), operatora funduszu. Nieoficjalnie słyszymy, że bank jest gotów do uruchomienia naboru choćby jutro, ale czeka na zielone światło od premiera" - twierdzi gazeta.

Oficjalnie - jak dodaje - BGK zapowiada, że nabór ruszy "w najbliższych tygodniach". - Dobrze by było, gdyby ogłoszono go przed 20 grudnia, bo potem jest Boże Narodzenie i trzeba będzie przenieść to na styczeń albo ogłosić i narazić się na krytykę samorządowców, że każemy im pracować w święta - tłumaczy jeden z rozmówców "DGP".

ZOBACZ: Lewiatan: prawie trzy czwarte przedsiębiorców krytycznie względem Polskiego Ładu

Z ustaleń dziennika wynika jednak, że nabór może zostać ogłoszony w najbliższych dniach. - Najpewniej stanie się to w pierwszej połowie grudnia. Wstępne założenia były takie, że pula w drugim konkursie wyniesie ok. 10 mld zł, ale to jest ciągle przedmiotem dyskusji, możliwe, że będzie więcej - mówi "DGP" osoba z rządu.

Inny rozmówca z kręgów rządowych sugeruje, że kwota może być porównywalna do tej z pierwszego naboru, ale raczej mniejsza niż 24 mld zł.

"Skąd ta zwłoka? Po pierwsze, wyniki pierwszego naboru poznaliśmy pod koniec października, tak więc lokalne władze dopiero szykują się do realizacji inwestycji, na które otrzymają dofinansowanie. Po drugie, rząd bierze pod uwagę sytuację związaną z inflacją, a wpompowanie kolejnych miliardów w lokalne inwestycje w całym kraju może stanowić impuls proinflacyjny" - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

dk/PAP