- Porozumienie zostało podpisane. To jest porozumienie niełatwe, jest wyrazem odpowiedzialność strony społecznej i dyrekcji szpitala za zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów. Zdajemy sobie sprawę, że pomoc ze strony podmiotów odpowiedzialnych za realizację świadczeń i zabezpieczenie bezpieczeństwa zdrowotnego nie jest wystarczająca – mówił dyrektor Cyrul.

Dodał, że 11 stycznia ma się spotkać z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.

Postulaty zależne od władzy

- Realizacja niektórych postulatów niewątpliwie zależy od wsparcia władz publicznych, w szczególności od zmiany wyceny pewnych świadczeń albo od dofinansowania szpitala i pomocy w spłacie dotychczasowych zobowiązań - podkreślił dyrektor. - Na tę chwilę, żadnej realnej finansowej pomocy ze strony władz publicznych szpital nie otrzymał – dodał.

ZOBACZ: Jarocin. Zatrzymano złodzieja szpitalnego laptopa. Kradzieży dokonał podczas badania jego partnerki

Dyrektor szpitala zapewnił, że szpital będzie funkcjonował stabilnie i nie ma groźby ewakuacji leczonych tam dzieci. - Trzeba uspokoić rodziców. Ewakuacji pacjentów nie będzie, ale realizowalność niektórych postanowień zależy od tego, czy wycena świadczeń zostanie urealniona – powiedział Wojciech Cyrul.

Lekarze chcą lepszych warunków pracy

Ani dyrekcja ani przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy nie chcieli mówić o zapisach porozumienia. Lekarze domagali się lepszych warunków pracy (w tym zwiększenia liczby personelu) i wyższych pensji. Pierwotnie kwotą wyjściową do negocjacji miały być według związku lekarzy – trzy średnie krajowe, ale nieoficjalnie wiadomo, że w trakcie negocjacji ta kwota została obniżona.

- Warunkiem podpisania tego porozumienia było wycofanie wypowiedzeń przez lekarzy - powiedział Łukasz Klasa, zastępca przewodniczącego OZZL w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu. Dodał, że na razie to nie nastąpiło.

ZOBACZ: Ceny gazu. Gigantyczne podwyżki dla szpitali, przychodni i przedszkoli

Jak sprecyzowała przewodnicząca OZZL w szpitalu dr Agata Hałabuda każdy z lekarzy indywidualnie będzie podejmował decyzję. - Mam nadzieję, że w trosce o zdrowie pacjentów i bezpieczeństwo leżących w szpitalu dzieci lekarze wycofają wypowiedzenia – mówiła.

- To, na czym nam najbardziej zależy to zmiana warunków pracy w ochronie zdrowia, a żeby było to możliwe i co za tym idzie także zmiana wynagrodzeń na każdym szczeblu organizacyjnym szpitala konieczna jest zmiana wyceny świadczeń zdrowotnych. Bez ich realnego wycenienia nie ma szans, aby szpital się bilansował, a co za tym idzie funkcjonował w normalny sposób - dodał Klasa.

Największa placówka pediatryczna w tej części kraju

Placówka jest zadłużona na ok. 37 mln zł. Co najmniej połowa tej kwoty to należności za świadczenia ze strony NFZ. Wypowiedzenia złożyło do tej pory 84 lekarzy, we wrześniu zrobiło to około 30 z nich, co oznacza, że termin upływa w styczniu.

ZOBACZ: Zmiany w szpitalnictwie w Polsce. "Uruchamiamy fundamentalną reformę"

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie to największa placówka pediatryczna na południu Polski. Szpital działa we wszystkich dziecięcych specjalnościach pediatrycznych i chirurgicznych. Placówka dysponuje również pełnym spektrum możliwości diagnostycznych i rehabilitacyjnych. Łącznie w szpitalu funkcjonują 22 oddziały i 32 poradnie specjalistyczne. Lecznica dysponuje ponad 400 łóżkami. Placówka stanowi również bazę dydaktyczną i badawczą dla Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum, w którym odbywa się kształcenie przyszłej kadry medycznej. Prowadzi też badania naukowe.