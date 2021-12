- Chcemy jako zadośćuczynienia ubiegać się o odszkodowanie od firmy Enea, nie dla nas, a dla Oskara. On został poszkodowany, może nie aż tak fizycznie, ale psychicznie - powiedział Tomasz Makowski, tata Oskara.

Chłopiec nie może spać po nocach

- Dziecko jest przerażone, nie może zostać samo w domu. Oskar śpi z nami w łóżku cały czas, bo boi się spać sam po tym porażeniu prądem - dodaje ojciec dziecka.

ZOBACZ: Łomża. Roczne dziecko porażone prądem. Sprawę bada policja

WIDEO: Rodzice 5-latka nie zgadzają się z umorzeniem sprawy



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Matka: była wypalona trawa

- Musiało coś się dziać, skoro była wypalona trawa - uważa Klaudia Makowska, mama Oskara. - Dobrze, że to się tak stało, bo mogłoby być gorzej - dodaje kobieta.

Według niej za zdarzenie ktoś powinien odpowiadać, podkreśla, że porażenie prądem mogło się skończyć tragicznie.

- Ktoś musi za to odpowiedzieć, szczęście od Boga, że to się tak stało i komuś większej krzywdy nie wyrządziło, będziemy się starać o odszkodowanie dla małego, bo nie można tak tego zostawić - mówi matka dziecka.

ZOBACZ: Mazowieckie. Rolnik śmiertelnie porażony prądem. Kombajn zahaczył o linię wysokiego napięcia

Prokurator po rozpoznaniu zgromadzonych materiałów uznał, że należy zatwierdzić postanowienia o umorzeniu dochodzenia, bo czyn ten nie miał znamion przestępstwa - ustalił Polsat News.

"Nieszczęśliwy wypadek spowodowany przez siły przyrody"

- Przestępstwem jest czyn człowieka. Natomiast to zdarzenie miało charakter nieszczęśliwego wypadku spowodowanego przez siły przyrody. Pokrzywdzeni mogą złożyć zażalenie do sądu rejonowego. Prokurator je rozpozna i jeżeli się nie przychyli, to skieruje sprawę do sądu - powiedział Polsat News Sebastian Tatul, prokurator rejonowy w Strzelcach Krajeńskich.

WIDEO - "Interwencja". Zmarł przez zakrzepicę. Obwiniają szpital o złą diagnozę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/Polsat News/Polsatnews.pl