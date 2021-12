Policjanci zatrzymali 22-latce prawo jazdy po tym, gdy ta wyjechała z osiedlowej drogi na ul. Warszawską i jechała nią pod prąd. Warszawska jest wylotową ulicą z Olsztyna, panuje na niej duże natężenie ruchu. Gdy policjanci zatrzymywali kobietę z przeciwka, we właściwy sposób, jechały inne pojazdy.

Oficer prasowa olsztyńskiej policji Anna Balińska poinformowała PAP, że policjanci widzieli niebezpieczny manewr 22-letniej kobiety, która siedziała za kierownicą seata i wiozła 3 pasażerów.

- Kobieta z osiedlowej ulicy Słonecznej wyjechała na ulicę Warszawską, ale zamiast wjechać na właściwy pas ruchu skręciła w najbliższy jej pas i tym samym jechała w stronę centrum Olsztyna pod prąd. Było to bardzo niebezpieczne, bo z przeciwka, we właściwy sposób jechały inne samochody, jeden musiał omijać seata - podała Balińska.

Kobieta może odpowiedzieć przed sądem

Kobieta pod prąd przejechała ul. Warszawską ok. 200 metrów. Gdy zatrzymywali ją policjanci z przeciwka jechały już inne pojazdy. - Było to poważne zagrożenie - oceniła policjantka i powiedziała, że z tego powodu policjanci odebrali 22-latce prawo jazdy i sporządzą teraz wniosek do sądu o jej ukaranie. 22 latka była trzeźwa.

