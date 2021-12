"Krab" w Jarosławiu. Błaszczak: w przyszłym roku większe wzmacnianie wojska

Ze względu na to, że przygotowana została ustawa o obronie ojczyny, zaczniemy w przyszłym roku jeszcze większe wzmacnianie Wojska Polskiego w najnowocześniejszy sprzęt - zapowiedział w wtorek szef MON Mariusz Błaszczak w Rzeszowie.

14. dywizjon artylerii samobieżnej z Jarosławia otrzymał we wtorek w Rzeszowie pierwszą baterię Krab. Dywizjon działa w strukturach 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, która jest jedną z trzech brygad - nowo utworzonej na wschodzie kraju - 18. Dywizji Zmechanizowanej. W Rzeszowie mieści się dowództwo 21. Brygady Brygady Strzelców Podhalańskich.

Pierwszy Krab dla "podhalańczyków" z Jarosławia

Błaszczak przekazując armatohaubice Krab podkreślił, że trafiają one w ręce profesjonalistów. - Ważne jest to, żeby Wojsko Polskie się rozwijało, dlatego trafił na wyposażenie 21 Brygady ten nowoczesny sprzęt - powiedział szef MON.

Przy tej okazji zapowiedział, że przekazana we wtorek bateria Krab jest pierwszą, która trafia do dywizjonu artylerii 21 Brygady. Kolejne dwie baterie Krab trafią do dywizjonu z Jarosławia w przyszłym roku - zapewnił.

"Ze względu na to, że przygotowana została ustawa o obronie ojczyny zaczniemy w przyszłym roku jeszcze większe wzmacnianie Wojska Polskiego i wyposażanie w najnowocześniejszy sprzęt. Tego wymaga bezpieczeństwo naszej ojczyzny" - zapewnił Błaszczak.

"Żelazna dywizja"

Przypomniał, że 21 Brygada "stanowi jeden z filarów 18 Dywizji Zmechanizowanej". Podkreślił też, że "Żelazna Dywizja" powstała w 2018 r., a od tego roku - od przejścia procesu certyfikacji - stoi na straży bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i zapewnia bezpieczeństwo wschodnich granic naszego kraju. "Ta Dywizja będzie się sukcesywnie wzmacniała" - zapewnił szef MON.

MON poinformowało, że 14. dywizjon artylerii samobieżnej z Jarosławia otrzymał pierwszą baterię Krab, w składzie: wóz dowodzenia dowódcy baterii, dwa wozy dowódców plutonu, osiem 155 mm haubic Krab, dwa wozy amunicyjne, wóz remontu uzbrojenia i elektroniki oraz wóz sztabowy dowódcy dywizjonu.

pdb/PAP