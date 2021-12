We wtorek nadciągnie do Polski ocieplenie z zachodu. Możemy spodziewać się opadów śniegu, ale niekiedy będą one połączone z deszczem. Niewykluczony jest też sam deszcz. Jak wynika z prognozy pogody IMGW, będzie tworzyła się gołoledź, co w części kraju utrudni ruch na drogach.