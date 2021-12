- Spośród dzisiejszych 549 zgonów, 410 to osoby, które nie były chronione szczepieniem. To jest blisko 75 proc. - przekazał we wtorek Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Poinformował także, że Polska na razie nie zamierza podawać czwartej dawki szczepionki przeciw COVID-19, jak uczynił Izrael, ani skracać czasu kwarantanny, co wprowadzono w USA.