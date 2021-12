- Dzisiaj mamy nowych 17 156 nowych zakażeń koronawirusa (...) To kolejny spadek o ponad 22 proc. tydzień do tygodnia. Widzimy, że ten trend spadkowy, jeśli chodzi o zakażenia utrwalił się. Niestety, 616 osób przegrało walkę z COVID-19 - powiedział Waldemar Kraska w programie "Sygnały Dnia".

Wiceminister zaznaczył, że 482 osoby to osoby z chorobami współistniejącymi, a prawie 75 proc. "z tej tragicznej liczby osób, które zamarły, to osoby niezaszczepione".

ZOBACZ: Kantar: 50 proc. Polaków popiera możliwość obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19

Dodał, że nie ma nowych przypadków wariantu Omikron potwierdzonych w Polsce.

Wczoraj resort zdrowia informował o 18 021 nowych, potwierdzonych przypadkach koronawirusa. Minionej doby walkę z chorobą przegrało 775 osób. To czarny rekord tej fali pandemii. W Polsce podczas IV fali zakażeń notowana jest wysoka liczba zgonów, wynosząca najczęściej około 500 osób dziennie.

Kiedy Piąta fala?

Za najbardziej prawdopodobny scenariusz przyjąć można płynne przejście z czwartej fali, wywoływanej przede wszystkim przez wariant Delta, do fali piątej, związanej z Omikronem - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.





ZOBACZ: Niedzielski podziękował samorządom zawodów medycznych za wsparcie idei obowiązku szczepień medyków

- Zanim wirus, który pojawia się w populacji, ją zdominuje mija, dwa do czterech miesięcy. Omikron charakteryzuje się tym, że jest bardzo zakaźny, więc przyjmujemy jako najbardziej prawdopodobny wariant, że to raczej dwa miesiące, niż cztery, co oznacza, że prawdopodobnie na koniec stycznia będziemy widzieli przyspieszenie i rozpoczęcie piątej fali, w tym sensie, że zacznie się dominująca pozycja Omikrona, to ona będzie definiowała piątą falę – powiedział minister.

Zwrócił uwagę, że Omikron spowodował wprowadzenie zmian w działaniach obostrzeniowych.

WIDEO - Policyjna interwencja pod lupą Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/PAP