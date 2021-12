Podczas konferencji prasowej przed biurem poselskim Łukasza Mejzy w Zielonej Górze Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy poinformowała, że 23 listopada poseł Mejza podpisał pełnomocnictwa dla adwokatów Macieja Zaborowskiego i Huberta Kubika.



- Skan tego pełnomocnictwa 24 listopada pan adwokat Hubert Kubik wysłał jako załącznik w wiadomości mailowej do matki dziecka opisanego w pierwszym artykule (Patrycja z Trzcińska-Zdroju – informacje Wirtualnej Polski). Wysłał pełnomocnictwo, w którym jest napisane, że pan Mejza upoważnia go do żądania sprostowań medialnych, do przedstawiania pozwów i kierowania pism na drodze przedprocesowej - mówiła posłanka Lewicy.

Zdaniem Kucharskiej-Dziedzic mail wysłany do matki dziecka nie jest żądaniem sprostowania, ponieważ adresatka wiadomości nie jest medium, prasą. Posłanka stwierdziła, że mail nie był także pozwem. - Nie napisano z jakiego paragrafu będzie ją pan Mejza ścigał - argumentowała.

- Jest zatem pismem przedprocesowym. Co zatem musi być w piśmie przedprocesowym? Żądanie określonej czynności, która ma być wykonana przez adresata i zapowiedź konsekwencji, które się pojawią, jeżeli tej czynności się nie wykona - dodała Kucharska-Dziedzic.

Treść maila do matki dziecka

Jak przekazała posłanka Lewicy, w treści maila pojawiła się informacja, że materiał prasowy Wirtualnej Polski zawiera nieprawdę i szkodzi dobremu imieniu Łukasza Mejzy, w związku z tym dziennikarze zostaną pozwani.

- Matka się dowiedziała także, że ona udostępniając te materiały, komentując, pisząc posty o swojej sytuacji, również robi dokładnie to, co dziennikarze, czyli kłamie na temat pana Mejzy i jego działalności – stwierdziła Kucharska-Dziedzic. Dodała także, że adwokat Łukasza Mejzy zażądał usunięcia postów.

Wcześniej posłanka Lewicy informowała media, że do rodziców dzieci chorych między innymi na porażenie mózgowe, autyzm, choroby genetyczne, miały trafić maile z pismami przedprocesowymi od pełnomocników Łukasza Mejzy - o czym mówiła cytowana przez Wirtualną Polskę.

Mejza zaprzecza

Do sprawy odniósł się główny zainteresowany. "Jedyni, którzy otrzymają pisma to dziennikarze, którzy kłamią i Anita Kucharska-Dziedzic. Żadnych pism przedprocesowych do rodziców nie było! Zwykłe kłamstwo!" – napisał Łukasz Mejza na Twitterze.

Kolejne kłamstwo w kolejnym artykule https://t.co/MfYatUTGoJ.



Nowym artykułem próbujecie przykryć wniosek o aresztowanie Giertycha?



Jedyni którzy otrzymają pisma to dziennikarze, którzy kłamią i @AnitaKDZG



Żadnych pism przedprocesowych do rodziców nie było! Zwykłe kłamstwo! — Łukasz Mejza (@lukaszmejza) December 21, 2021

Sprawa Łukasza Mejzy

Według informacji, które jako pierwsza przedstawiła Wirtualna Polska, na przełomie 2020 i 2021 roku kilkadziesiąt rodzin nieuleczanie chorych dzieci miało otrzymać ofertę niesprawdzonej terapii w Meksyku i Stanach Zjednoczonych za kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Do leczenia miał przekonywać Łukasz Mejza i jego współpracownicy w ramach spółki Vinci NeoClinic.

Po serii artykułów polityk zapowiedział walkę sądową w obronie swojego dobrego imienia. Podczas konferencji prasowej 8 grudnia mówił, że to "najpoważniejszy atak polityczny po 1989 roku".

Poseł Mejza, sprawujący do niedawna funkcję wiceministra sportu, zawiesił swój udział w pracach ministerstwa. 10 grudnia poprosił również marszałek Sejmu Elżbietę Witek o urlop od obowiązków poselskich. Urlop otrzymał w ostatnich dniach, o czym poinformowała wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. Ma obowiązywać w dniach 20-24 grudnia.

Na decyzję ws. uroplu Mejza czekał ponad tydzień. W międzyczasie, w piątek 17 grudnia, w Sejmie przegłosowano ustawę budżetową na 2022 rok i odrzucono weto Senatu dotyczące nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Głosowania w tych sprawach wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Z klubem tej partii głosowali posłowie Kukiz’15 oraz Łukasz Mejza.

jk/Polsatnews.pl