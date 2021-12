Mateusz Morawiecki: do 100 obwodnic dokładamy kolejnych 50

- Przedstawiamy kolejną odsłonę programu obwodnic miast polskich. Mówiliśmy wcześniej o stu obwodnicach. Do tych stu, które są już na mapie określone, gdzie toczą się już prace projektowe, gdzieniegdzie zaczynają się już prace budowlane, dokładamy kolejnych pięćdziesiąt obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich – powiedział szef rządu na konferencji prasowej w rudzkim magistracie.

Jak podała w środę Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) zostanie dofinansowanych 51 obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich. Premier przyznał na ten cel niemal 2,4 mld zł dofinansowania. Łączna wartość zadań sięgnie 4,5 mld zł; w 2022 r. dopłaty sięgną blisko 200 mln zł. Dofinansowania jednego zadania może wynieść 80 proc. kosztów.

Jak zaznaczył we wtorek szef rządu, dofinansowane w tym programie m.in. przedłużenie na północ trasy N-S w Rudzie Śląskiej, która staje się w tym mieście nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 925, będzie ważną obwodnicą dzielnic Ruda, Orzegów i Godula.

- To tylko jeden konkretny przykład, a takich przykładów w całej Polsce będzie kolejnych 50 - oświadczył Morawiecki.

- Także w woj. śląskim to będzie część obwodnicy Rybnika, Zabrze, Koziegłowy, Sośnicowice, część obwodnicy Raciborza – wymienił Morawiecki. "I to też nie jest ostatnie słowo" – zadeklarował.

Ruda Śląska "oczkiem w głowie" rządu

Podkreślił, że wsparcie tych inwestycji drogowych to efekt starań strony społecznej, reprezentowanej przez lokalnych parlamentarzystów. Ocenił, że nowa inwestycja obwodnicowa w Rudzie Śląskiej, to ogromna szansa także dla lokalnego rynku pracy – szczególnie ważne wobec następstw polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

- Polityka klimatyczna UE – a jesteśmy i chcemy być częścią UE – tworzy różne wyzwania, żeby nie powiedzieć problemy. Na te problemy trzeba odpowiedzieć odważnie szczodrą polityką finansowania nowych miejsc pracy, nowych przedsięwzięć, nowych inwestycji, ale także przyglądniemy się z panem ministrem Piotrem Pyzikiem możliwości wykorzystania węgla koksowego – zasygnalizował.

- To są ważne tematy dla wszystkich, którzy tutaj, w Rudzie Śląskiej z niepokojem patrzą w przyszłość. Transformacja klimatyczno-energetyczna, która tutaj daje się we znaki, zresztą w całej Europie, która jest przestraszona tym, co dzieje się na rynku cen uprawnień do emisji CO2, co dzieje się z cenami gazu – to przekłada się na codzienne życie wszystkich – ocenił szef rządu.

Zaznaczył, że odpowiedzią jest dobra współpraca samorządu wojewódzkiego i lokalnego z rządem – dla dobra mieszkańców.

- I także dla dobra mieszkańców jeszcze jedna inwestycja, o którą tu parlamentarzyści zabiegali: nowa strażnica dla Państwowej Straży Pożarnej. (…) Jest działka, która ze strony miasta została zaproponowana – i to przykład tej dobrej współpracy – za 1,5 mln zł i ok. 40 mln zł ze strony państwa polskiego na wybudowanie strażnicy – wyjaśnił.

- Dla nas Ruda Śląska ze względu na te wielkie wyzwania klimatyczne Unii Europejskiej jest i będzie oczkiem w głowie. Niełatwe problemy społeczne, pracownicze, ale nie chowamy głowy w piasek. Będziemy razem z panem wojewodą, panem marszałkiem także pracować nad najlepszymi rozwiązaniami; będziemy przyciągać wszystkich inwestorów, którzy będą tu mogli tworzyć miejsca pracy, aby nie było tu niepokoju o przyszłość – obiecał Mateusz Morawiecki.

Obwodnica w centrum miasta

Wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer podziękował za ciepłe słowa o mieście, za deklarację wsparcia działań miasta w zakresie transformacji energetycznej i za część pieniędzy na budowę przedłużenia trasy N-S (100 mln zł do inwestycji oszacowanej wstępnie na 260 mln zł).

- To nie jest wyraźna obwodnica, jak ją sobie wyobrażamy – to jest trasa, która przebiega praktycznie przez środek miasta, ale ma wszystkie cechy obwodnicy miasta. Budujemy ją własnymi staraniami od kilku lat i niewątpliwie dzięki ważnej decyzji pana premiera - dopisania tej trasy do listy dofinansowanych obwodnic - będziemy szybciej w stanie ją ukończyć – wskazał Mejer.

- Panie premierze, jesteśmy gotowi tę trasę realizować, bo wszystkie dokumenty, plany już mamy przygotowane; czekamy jeszcze tylko na decyzję pana wojewody (o zgodzie na realizację inwestycji drogowej – red.) i możemy właściwie ruszać z pracami budowlanymi. Te 100 mln zł bardzo nam pomogą, choć wszystkich naszych problemów nie rozwiążą – ale to się jeszcze będziemy do pana premiera uśmiechać i składać odpowiednie wnioski za pośrednictwem pana wojewody – dodał.

- Dzięki tej trasie poprawimy komunikację mieszkańców nie tylko Rudy Śląskiej, ale i sąsiednich miast: Mikołowa, Bytomia, a także mamy efekt ożywienia inwestycyjnego. Serdecznie za to dziękujemy – zaakcentował Mejer.

Przypomniał też, że Ruda Śląska to wciąż największa gmina górnicza w Polsce.

- Mamy tu jedną kopalnię, która składa się z trzech byłych kopalń; jedną z nich zamykamy z końcem tego roku, a właściwie rząd zamyka czy Polska Grupa Górnicza. Ale jesteśmy pewni, że to górnictwo będzie długo jeszcze funkcjonować w Rudzkie Śląskiej, również dzięki pana deklaracji wsparcia górnictwa węgla koksowego – zaznaczył wiceprezydent Rudy Śląskiej.

