Do wypadku doszło na obwodnicy Wasilkowa (woj. podlaskie). Samochód osobowy, w którym jechały cztery osoby, uderzył w ciężarówkę. W wyniku zderzenia zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Pasażerami najprawdopodobniej byli imigranci.

Do wypadku doszło we wtorek ok. godziny 13, na obwodnicy Wasilkowa (woj. podlaskie). Samochód osobowy volkswagen golf najpierw uderzył w ciężarówkę, a potem w bariery.

Samochód miał niemieckie tablice rejestracyjne i kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Według wstępnych ustaleń samochodem jechali imigranci, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.

Policja poinformowała, że kierowca uciekał przed policją prawie 30 km, by w rejonie Wasilkowa uderzyć w ciężarówkę i barierki. - Policjanci pod Sokółką wydali polecenie kierowcy tego volkswagena do zatrzymania się - on je zignorował i zaczął uciekać. Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca zachowywał się bardzo agresywnie i narażał innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo - powiedział podinsp. Tomasz Krupa z Podlaskiej Policji.

W samochodzie byli nielegalni imigranci

Jedna osoba zginęła na miejscu. Trzy ranne osoby trafiły do szpitala, a jedna z nich była reanimowana na miejscu. - Ofiara śmiertelna to pasażer tego samochodu, natomiast kierowca i dwójka pasażerów, którzy uciekali, trafili do szpitala - dodał Krupa.

- Wstępne okoliczności wskazują na to, że osoby poszkodowane, to osoby nielegalnie przebywające na terenie naszego kraju - podkreślił Krupa.

Droga w stronę Białegostoku od granicy państwa jest zablokowana. Pojazdy osobowe są kierowane objazdem przez miejscowość Wasilków, natomiast samochody ciężarowe w Sokółce są kierowane na DW 673 do DW 671 do DK 8 w miejscowości Korycin.

