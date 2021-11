W ubiegłą środę 18-letni rudzianin miał śledzić dziewczynkę wracającą ze szkoły, a potem wejść za nią do klatki schodowej i do windy. Tam przycisnął ją do ściany zamykając jej jednocześnie usta i zaczął dotykać. Dziewczynka zdołała się jednak wyrwać i zaczęła głośno krzyczeć, a napastnik uciekł.

ZOBACZ: Wielkopolskie. Ojciec podejrzany o pedofilię. Miał wykorzystywać 11-letnią córkę

- Dzięki dokładnemu opisowi, jaki przekazała nam ta dziewczynka, zdołaliśmy szybko namierzyć i zatrzymać 18-latka jeszcze tego samego dnia - powiedział asp. Ciozak.

Zgwałcił 9-latkę

Okazało się, że zatrzymany ostatnie trzy lata spędził w zakładzie poprawczym, bo w 2018 r. zgwałcił 9-latkę. Placówkę opuścił w czerwcu. Z policyjnych ustaleń wynika, że w ostatnich tygodniach obserwował też dwie inne dziewczynki, a jedną z nich nawet gonił, ale zdołała uciec, zatrzaskując przed napastnikiem drzwi klatki. Policja ustala obecnie, czy pokrzywdzonych przez 18-latka dzieci mogło być więcej.

ZOBACZ: Rosja. Zabił pedofila, który wykorzystywał jego córkę. Mieszkańcy bronią mordercy

Aspirant Ciozak poinformował też, że nastolatek nie figurował w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, ponieważ w chwili popełnienia pierwszego takiego przestępstwa był osobą niepełnoletnią. - Mieliśmy jednak informację, że opuścił zakład poprawczy po osiągnięciu pełnoletniości i wzięliśmy to pod uwagę podczas typowania sprawcy - zaznaczył.

Sąd zdecydował w piątek o tymczasowym aresztowaniu 18-latka.

dk/PAP