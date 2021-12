- Tylko minionej doby w całej Polsce policjanci nałożyli ponad pięć tysięcy mandatów karnych na osoby, które do takiego obowiązku się nie stosowały. Zostało skierowanych około 400 wniosków o ukaranie do sądu - powiedział Polsat News podkom. Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.

Prawie 10 tys. mandatów za brak maseczek

W całym kraju w miniony weekend policjanci ukarali ponad 9,5 tysiąca osób, które mimo zwrócenia przez policjantów uwagi, nie chciały zastosować się do obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach, w których jest taki obowiązek.

- W sobotę ukaraliśmy prawie 5 tys. osób, które mimo zwrócenia przez policjantów uwagi nie chciały zastosować się do tego obowiązku zakrywania ust i nosa. Z kolei w niedzielę ukaranych mandatami zostało prawie 4,6 tys. osób - podał rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka, dodając, że łącznie w weekend ukaranych zostało 9532 osób.

- Od początku sierpnia takich mandatów nałożyliśmy prawie 233 tys., skierowaliśmy także ponad 16 tys. wniosków o ukaranie do sądu. Te liczby pokazują, że ciągle są osoby, które często w sposób lekceważący i niesolidaryzujący się z resztą społeczeństwa podchodzą do tych przepisów, nie stosując się do obowiązku zakrywania ust i nosa - powiedział podkom. Kurczyk.

ZOBACZ: Konin. Policja interweniowała na firmowym spotkaniu wigilijnym

- W Polsce przez cały czas obowiązuje stan pandemii - przypomniał policjant. - Podejmujemy interwencje w tych miejscach, gdzie ze względu na transmisję koronawirusa jest obowiązek zakrywania ust i nosa, jak w pojazdach komunikacji miejskiej, sklepach, galeriach handlowych.

- W okresie świątecznym, gdy mamy do czynienia z dużo większą ilością osób i bardziej tłumnym odwiedzaniem galerii handlowych, prowadzimy działania mające na celu identyfikowanie takich osób, kontrolowanie, podejmowanie interwencji po to, aby te osoby stosowały się do przepisów. Jeżeli tego nie robią, to muszą się liczyć z mandatem karnym lub wnioskiem o ukaranie do sądu - wyjaśnił podkom. Kurczyk.

Za wykroczenie, jakim jest nieposiadanie założonej maseczki w miejscu, gdzie taki nakaz obowiązuje, mandat wynosi do 500 złotych. Każda osoba, która nie zgadza się z czynnościami policji ma prawo odmówić przyjęcia takiego mandatu, wówczas zostanie skierowany wniosek do sądu. - Apeluję, aby z tymi policjantami na miejscu nie dyskutować, czy koronawirus naprawdę istnieje, czy są jakieś przepisy prawne, które zakazywałyby policjantom wystawianie mandatów. Na to przyjdzie pora w sądzie, jeżeli ktoś się nie zgadza - powiedział funkcjonariusz, apelując o grzeczny i kulturalny przebieg interwencji.

Przypomniał także, że Państwowa Inspekcja Sanitarna może nałożyć karę administracyjną wysokości do 30 tys. zł za naruszenie przepisów sanitarnych.

WIDEO: Policja ostrzega: za brak maseczki mandat do 500 zł

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Straż Miejska: 13 tys. "rozmów dyscyplinujących"

Kontrole prowadzi także stołeczna Straż Miejska. W przedświąteczny weekend strażnicy miejscy wystawili 11 mandatów karnych w związku z niestosowaniem się do obowiązujących obostrzeń. Od początku roku do 14 grudnia było ich 321 - poinformowała we wtorek Straż Miejska.

ZOBACZ: Klienci bez maseczek w Zamościu i Ostrowcu Św. Policjanci obezwładnili ich gazem i paralizatorem

W weekend od piątku 17 grudnia do niedzieli 19 grudnia strażnicy miejscy wystawili 11 mandatów karnych, 59 pouczeń, skierowali też 1 wniosek do sądu. Jak poinformowali strażnicy, w tym okresie wydali bezpłatnie 32 maseczki oraz przeprowadzili 68 rozmów dyscyplinujących. Od początku roku do 14 grudnia warszawska Straż Miejska nałożyła: 321 mandatów karnych, wydała 5751 pouczeń oraz skierowała 44 wnioski do sądu. Jednocześnie rozdała 250 maseczek jednorazowych oraz przeprowadziła 13 tys. 104 rozmowy dyscyplinujące.

WIDEO - Jan Olbrycht: emocje Tuska trafił w czuły punkt Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/Polsat News/Polsatnews.pl/PAP