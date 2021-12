Setki osób stały w niedzielę w kolejce do afgańskiego biura paszportowego. Pierwsi chętni mieli ustawić się w kolejce już w nocy i większość – jak informują reporterzy – stała w jednym rzędzie w kolejce. Porządku pilnowali talibowie, którzy obawiali się zamachów bombowych.

O setkach ludzi stojących na mrozie w dniu, na który talibański rząd Afganistanu zapowiedział wznowienie wydawania paszportu, informuje agencja AFP. Zapowiedź została wypuszczona w sobotę. Wiele osób zdecydowało się stać w kolejce już w nocy.

Większość stojących w kolejce zachowuje porządek i ustawiła się w jednej linii. Przedstawiciele Talibanu od czasu do czasu rozpędzali jednak tłum, który zbierał się na początku kolejki, niedaleko zasieków blokady drogowej. – Nie chcemy ataku zamachowca-samobójcy ani wybuchu – powiedział AFP talibański wojskowy pilnujący porządku z karabinem. – To nasza odpowiedzialność, by chronić ludzi, ale ludzie nie współpracują – dodał.

Emigracja z Afganistanu: w kolejce po leczenie

Jak wynika z informacji reporterów, niektórzy z oczekujących liczą na paszport, by opuścić kraj z powodów politycznych, ale inni liczą np. na pomoc medyczną, na którą nie mogą liczyć w Afganistanie.

Jeden z rozmówców opowiada, że ma "sprężynę w sercu" (chodzi o stent, czyli protezę naczyniową), która musi zostać usunięta, ale taka operacja jest w Afganistanie niedostępna. W kolejce stoją też karetki zawierające ludzi zbyt chorych, by mogli stać sami w kolejce po paszport.

Według AFP wznowienie wydawania paszportów jest sprawdzianem dobrej woli talibów, którzy zobowiązali się wobec społeczności międzynarodowej do wypuszczenia za granicę swoich rodaków, którzy mają ważne wizy i chcą wyjechać.

Talibowie zaprzestali wydawania paszportów krótko po powrocie do władzy, będącym następstwem wycofania wojsk Zachodu. W październiku biura paszportowe były już raz otwarte, ale kilka dni później trzeba było zawiesić ich działanie w związku z napływem takiej liczby wniosków, która uniesprawniła sprzęt biometryczny.

6 mln Afgańczyków uciekło przed wojną

Agencja dodaje, że liczba wniosków jest bardzo duża, ponieważ, jak ostrzegała już wcześniej ONZ, Afganistan stoi w obliczu "jednej z największych katastrof humanitarnych na świecie”, która może nasilić się wraz z nadejściem zimy. Światowy Program Żywnościowy ONZ ostrzegał przed nadchodzącą "lawiną głodu" w tym kraju.

Wiceminister spraw zagranicznych rządu talibów Mohammad Abbas Stanekzai w sobotę ponownie wezwał agencje ONZ do "wywarcia presji" na Stany Zjednoczone w celu uwolnienia 9,5 miliarda dolarów rezerw Afgańskiego Banku Centralnego, które zostały zamrożone.

W ciągu ostatnich czterech dekad ponad sześć milionów Afgańczyków uciekło ze swojego kraju przed wojną oraz kryzysami gospodarczymi i humanitarnymi. Większość z nich mieszka w sąsiednim Iranie i Pakistanie.

pdb/zdr/The Guardian