Doprowadzili do katastrofy, winę zrzucili na ofiarę, niszcząc jej życie, cały czas kłamali i zmuszali innych do kłamstw, byle uniknąć odpowiedzialności - podkreślił lider PO Donald Tusk komentując doniesienia "Gazety Wyborczej" dotyczące wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło w 2017 r. Do sprawy odniósł się też senator PiS Stanisław Karczewski.