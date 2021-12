Sejm zajmie się budżetem na 2022 rok. Przed posłami kilkugodzinny blok głosowań nad poprawkami do projektu. Parlamentowi kończy się czas, musi przedstawić projekt budżetu do podpisu prezydentowi w ciągu czterech miesięcy od przedstawia projektu w Sejmie. Budżet zaprezentowano w październiku. Jeżeli posłowie nie zdążą, prezydent będzie mógł skrócić kadencję Sejmu. Transmisja w Polsatnews.pl.

Projekt ustawy budżetowej na 2022 r. zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł.

Resort finansów założył, że PKB Polski w 2022 r. urośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2022 r. 5922 zł, a spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, wzrośnie o 9,2 proc.

Sejmowa komisja finansów publicznych zajmowała się w środę poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania do projektu ustawy budżetowej.

KO: Budżet jest konsumpcyjny, nie inwestycyjny

Koalicja Obywatelska oraz Polska 2050 zgłosiły na posiedzeniu sejmowej komisji finansów wniosek o odrzucenie projektu w całości. Jak uzasadniała posłanka KO Izabela Leszczyna, projekt budżetu zasługuje na odrzucenie m.in. dlatego, że zakłada zaniżone - bo oparte o nierealnie niski wskaźnik inflacji - dochody podatkowe, przewiduje zbyt niskie nakłady na ochronę zdrowia. - Budżet jest konsumpcyjny, a nie inwestycyjny, przez co będzie podbijał inflację - mówiła posłanka KO. Argumentacja ta nie przekonała jednak większości i komisja negatywnie zaopiniowała ten wniosek.

Do projektu zgłoszono także 47 poprawek, w tym 45 do części tabelarycznej, a dwie do części tekstowej. Pozytywną opinię rządu, reprezentowanego przez wiceministra finansów Sebastiana Skuzy, a także większości komisji finansów zyskało 14 poprawek PiS do projektu. Wśród zarekomendowanych przez komisję poprawek znalazł się m.in. wniosek o przesunięcie środków z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na nową pozycję "Środki na nauczanie języka polskiego w Niemczech".

Poprawki opozycji, dotyczące m.in. zwiększenia wydatków na zdrowie, transformację energetyczną czy zwiększenie środki na wynagrodzenia pracowników administracyjnych sądów i prokuratur, zostały zaopiniowane negatywnie.

jk/Polsatnews.pl/PAP