Budżet na psychiatrię wzrośnie o 1 miliard złotych w 2022 roku

Przypomniał, że rząd priorytetowo traktuje psychiatrię.

- W roku 2020 finansowanie opieki psychiatrycznej to 3,4 mld zł. Plan na rok 2022 to 4,4 mld zł. Tylko w przeciągu dwóch lat zwiększamy budżet o ponad 1 mld zł, co pokazuje, że jest to dla nas i priorytet związany z wdrażaniem pewnych reform, i priorytet związany z finansowaniem tego obszaru – zaznaczył Gadomski.

Powiedział też, że rząd wziął pod specjalną opiekę psychiatrię dziecięcą.

- Trzykrotnie w stosunku do 2015 r. zwiększyliśmy nakłady w tym obszarze. Wartość umów zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynosiła wtedy 167 mln zł. Plan na 2021 rok to prawie 470 mln zł, o prawie 300 mln zł więcej – powiedział Gadomski.

Przypomniał, że "na początku tego roku premier ogłosił pewne zmiany w finansowaniu psychiatrii, które teraz się materializują".

- Już dzisiaj deklaruję, że kolejne na obszar psychiatrii 300 mln zł od 2022 r. będzie przeznaczona na wzrosty wycen – zapewnił wiceminister, dodając, że pieniądze na ten cel będą pochodzić z dotacji podmiotowej do NFZ.

Zapewnił też, że w 2022 r. nakłady na ochronę zdrowia, które – jak wskazał – stale rosną, zwiększą się do 140 mld zł.

- Według projektu ustawy budżetowej na rok przyszły to 133,5 mld zł, a de facto już dzisiaj jestem w stanie zadeklarować, że będą istotnie wyższe. Na poziomie wykonania kształtować się będą na poziomie około 140 mld zł. Mówię tutaj oczywiście o wydatkach niezwiązanych z covidem – powiedział.

Wydatki na walkę z pandemią

Prognozuje również, że same wydatki związane z walką pandemią wyniosą w tym roku 31-32 mld zł. Zapewnił też, że te konkretnie wydatki nie obciążyły budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia i kosztów leczenia innych pacjentów. Dodał, że pochodzą one z budżetu państwa, z rezerw celowych będących w dyspozycji m.in. ministra zdrowia lub Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Odnosząc się do pytań posłów o Fundusz Medyczny, wiceminister zaznaczył, że wdrażanie zmian musi potrwać.

- Pragnę przypomnieć, że Fundusz Medyczny to takie dziecko, które ma roczek. Dopiero dokonaliśmy jego pewnej jego oceny – zaznaczył.

- W pewnych obszarach np. infrastruktury konkursy są przygotowywane miesiącami. Pierwszy projekt dotyczący pediatrii, który uruchomiliśmy na początku grudnia, to projekt z alokacją 2 mld zł (...). W sektorze ochrony zdrowia to największy rekordowy konkurs, który minister zdrowia ogłosił kiedykolwiek (...). Kolejny, do połowy następnego roku, konkurs w zakresie onkologii i znowu 2 mld alokacji – wyjaśnił.

mad/PAP