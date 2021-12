"PiS=Drożyzna" Opozycja z banerem w  Sejmie. Schreiber: to dziecinada

Na początku obrad marszałek Witek wykluczyła z posiedzenia Izby Grzegorza Brauna za odmowę założenia maseczki - poseł Konfederacji nie reagował na kilkukrotne prośby i uwagi ze strony marszałek Sejmu.

Witek stwierdziła, że Braun uniemożliwia prowadzenie obrad Sejmu. To już kolejny posiedzenie, z którego Braun został wykluczony za odmowę założenia maseczki ochronnej.

Banery w Sejmie

Podczas ustalania porządku obrad poseł KO Arkadiusz Marchewka złożył wniosek o przerwę i informację premiera i prezesa Narodowego Banku Polskiego. - Od dwudziestu lat nie był w Polsce takiej drożyzny. Inflacja na poziomie 8 proc. drenuje portfele Polaków i trzeba powiedzieć jasno, to rząd PiS jest za to odpowiedzialny - mówił poseł.

Posłowie opozycji mieli ze sobą tabliczki z hasłem "PiS=drożyzna". Rozciągnęli też baner z podobnym napisem.

Na wystąpienie Marchewki zareagował Łukasz Schreiber. - To, co państwo pokazaliście, to szczyt waszych umiejętności. Tego rodzaju umiejętności, tego rodzaju dziecinada to jest właśnie szczyt umiejętności - mówił polityk PiS. W tym czasie opozycja skandowała "drożyzna, drożyzna".

Blokowe głosowania

Sejm zdecydował w piątek, że głosowania nad poprawkami do projektu ustawy budżetowej na 2022 r. odbędzie się blokowo.

W rezultacie posłowie będą głosować w jednym bloku poprawki zgłoszone podczas II czytania, które pozytywnie zaopiniowała Komisja Finansów Publicznych; w drugim bloku głosowaniu zostaną poddane łącznie poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania, ale negatywnie zostały zaopiniowane przez KFP. Wreszcie w trzecim bloku będą głosowane wszystkie wnioski mniejszości.

W trakcie II czytania zgłoszono do projektu ustawy budżetowej 45 poprawek, pozytywną rekomendację Komisji Finansów Publicznych uzyskało 14. Z koli wniosków mniejszości do projektu budżetu jest ponad 400.

Projekt ustawy budżetowej na 2022 r. zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł.

Resort finansów założył, że PKB Polski w 2022 r. urośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2022 r. 5922 zł, a spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, wzrośnie o 9,2 proc.

