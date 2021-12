Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 20 027 i 566 zgonach. Potwierdzono również drugi przypadek wariantu Omikron w Polsce . Zakażona jest 3-letnia dziewczynka (SZCZEGÓŁY TUTAJ).

- Dzisiaj dziewczynka czuje się już dobrze. Objawy chorobowe ustąpiły. Dziewczynka była przetestowana z uwagi na fakt, że skarżyła się na katar, miała nudności wymioty. 14 grudnia wykonano test, który dał wynik pozytywny. Wczoraj nastąpiło sekwencjonowanie i stwierdzono wariant Omikron - powiedział.

Jak poinformował objawy zakażenia występują u rodziców dziewczynki, którzy są zaszczepieni. - Są w izolacji, tak jak dziewczynka. Długotrwały kontakt z dzieckiem mógł narazić ich na zakażenia. Wszystkie dzieci, z grupy przedszkolnej do której chodziła dziewczynka są w kwarantannie, z uwagi na fakt, że koronawirus pojawił się u kolegi dziewczynki. Nie mieliśmy potwierdzenia, by w tej grupie był wariant Omikron.

Omirkon w Polsce. Obywatelka Lesotho w izolacji

Wczoraj pierwszy przypadek wariantu Omikron w Polsce stwierdzono u obywatelki Lesotho (SZCZEGÓŁY TUTAJ).

- Pani czuje się dobrze, jest w izolacji. Nastąpiły objawy u jednej z osób, które kontaktowały się z nią bezpośrednio. Sanepid podejmuje odpowiednie działania, będzie dokonywany wymaz - tłumaczył.

Dodał, że osoby zakażone wariantem Omikron oraz osoby, które miały kontakt z zakażonym są przez sanepid zwalniane z kwarantanny po wykonaniu dwóch negatywnych testów.

Rzecznik MZ: mamy szczyt zgonów IV fali

- Dziś mamy kolejny spadków, to już tydzień kiedy notujemy takie spadki. Spadkom zakażeń w ostatnich trzech dniach towarzyszy również spadek hospitalizacji - mówił rzecznik MZ podczas konferencji prasowej. Dodał, że ostatniej doby odnotowano 100 zwolnionych łóżek covidowych, a łącznie w ciągu trzech dni zwolniło się około 700 łóżek.

- Widzimy, że w ślad za tymi spadkami w zakresie zakażeń podąża również powoli spadek hospitalizacji. W poszczególnych województwach będziemy już zwalniali łóżka covidowe, tworzące bufor i przeznaczali te miejsca dla pacjentów z innych zakresów. Szczególnie ważne jest to na Mazowszu, gdzie w ostatnich dniach spadła liczba chorych na covid i potrzebne są łóżka dla pacjentów niecovidowych - podkreślił.

Andrusiewicz powiedział, ze w zakresie zgonów "przeżywamy szczyt IV fali pandemii". - To co należy podkreślić, ponad 72 proc. zaraportowanych zgonów to osoby niezaszczepione - dodał.

Rzecznik MZ: wykonaliśmy 16 tys. szczepień dzieci

W czwartek ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. E-skierowanie na szczepienie dla dzieci w wieku 5-11 lat wystawiane jest automatycznie z chwilą skończenia przez dziecko 5 lat. Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie to m.in. infolinia 989, e-Rejestracja i punkty szczepień.

- Do tej pory mamy wykonane w granicach 16 tys. szczepień dzieci z grupy 5-11 lat. W dzień do zamknięcia punktów szczepień te dane nie oddają w pełni rzeczywistości. Jak państwo wczoraj widzieliście, do wieczora raportowaliśmy w granicach 500 zaszczepionych dzieci, a po godz. 21 było ich już 12 tys. - powiedział.

- Liczymy, że dzisiejszy dzień skończymy z podobnym wynikiem. Powinniśmy dzisiaj na koniec dnia odnotować około 20 tys. szczepień w wieku 5-11 lat. Na szczepienia zapisanych jest w tej grupie wiekowej 175 tys. osób. 250 tys. sztuk szczepionek zostało zamówione z punktów szczepień, te 250 tys. sztuk na bieżąco wychodzi z rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do punktów szczepień - poinformował.

dsk/Polsatnews.pl