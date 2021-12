Autoryzowano użycie molnupirawiru, doustnego leku na COVID-19 firmy Merck & Co. - przekazała w czwartek duńska służba zdrowia. Tym samym Dania stała się pierwszym państwem Unii Europejskiej, gdzie oficjalnie zezwolono na używanie leku.

Molnupirawir będzie sprzedawany w formie tabletek pod nazwą handlową Lagevrio.

"Rekomendujemy leczenie tymi tabletkami ponieważ uważamy, że korzyści przewyższają nad skutkami ubocznymi u pacjentów, którzy są najbardziej narażeni na poważne powikłania związane z COVID-19" - przekazała w oświadczeniu przedstawicielka duńskiej agencji zdrowia (SST) Kirstine Moll Harboe.

"Mamy nadzieję, że leczenie (molnupirawirem) przyczyni się do redukcji liczby hospitalizacji" - dodała. Obecnie w Danii w szpitalach z powodu COVID-19 przebywa ponad 500 osób, z czego 66 jest na intensywnej terapii - informowała AFP.

Wcześniej, w połowie listopada Europejska Agencja Leków (EMA) wydała rekomendacje dotyczące stosowania tej substancji.

Według końcowych rezultatów badań klinicznych opublikowanych pod koniec listopada przez Merck/MSD , skuteczność leku w redukcji szans hospitalizacji i zgonu z powodu choroby jest niższa niż pierwotnie informowano i wynosi 30 proc. Wcześniej informowano o skuteczności na poziomie 50 proc.

9 grudnia Francja odmówiła autoryzacji leczenia molnupirawirem właśnie ze względu na niską skuteczność - zauważa AFP.

W USA lek obecnie oczekuje na wydanie zezwolenia

Poza Danią, Lagevrio uzyskało już autoryzacje na początku ubiegłego miesiąca w Wielkiej Brytanii, a w Stanach Zjednoczonych lek obecnie oczekuje na wydanie zezwolenia - przypomina francuska agencja prasowa.

Molnupirawir to doustny lek przeciwwirusowy, który - poprzez zwiększenie liczby mutacji w materiale genetycznym wirusa - zmniejsza jego zdolność do namnażania się w organizmie.

EMA wydała rekomendacje ws. stosowania Paxlovidu

Lek, który nie jest jeszcze zatwierdzony w UE, może być stosowany w leczeniu osób dorosłych chorujących na Covid-19, który nie wymagają podawania tlenu, lecz u których występuje ryzyko rozwinięcia się ciężkiej formy tej choroby" - oznajmiła EMA w komunikacie.

Agencja poinformowała, że Paxlovid należy podać jak najszybciej po rozpoznaniu Covid-19 i w ciągu pięciu dni od wystąpienia objawów. Lek nie może być stosowany u pacjentów z poważną dysfunkcją nerek lub wątroby, nie wolno go też podawać kobietom w ciąży. Najczęstsze skutki uboczne występujące podczas leczenia Paxlovidem to zmiana smaku, biegunka i torsje.

EMA wyjaśnia, że rekomendacje wydane przed dopuszczeniem leku na rynek mają posłużyć regulatorom w krajach unijnych do podjęcia decyzji o ewentualnym zezwoleniu na leczenie tym preparatem przed jego ostatecznym zatwierdzeniem. Agencja poinformowała, że prowadzi nadal badania nad Paxlovidem i dopuszczenie go na rynek nastąpi po przeanalizowaniu nowych danych, gdy będą one dostępne.

EMA wydała też w czwartek rekomendacje dotyczące leku Xevudy, również zalecanego w leczeniu osób dorosłych i nastolatków chorujących na Covid-19, którzy nie wymagają podawania tlenu, lecz występuje u nich ryzyko rozwinięcia się ciężkiej formy tej choroby. Xevudy jest produkowany przez koncerny GSK i Vir Biotechnology, obecnie stosowany jest jako lek immunosupresyjny.

Xevudy może również być skuteczny w leczeniu zakażenia wariantem Omikron

Jak podała EMA, badania laboratoryjne wskazują, że Xevudy może również być skuteczny w leczeniu zakażenia wariantem Omikron. Preparat ten nie został jeszcze dopuszczony przez EMA na rynek unijny jako lek na Covid-19, ale rekomendacje Agencji są wskazówkami dla władz krajów unijnych.

EMA rekomenduje też włączenie do leczenia dorosłych chorych na Covid-19, zagrożonych poważną dysfunkcją układu oddechowego lub zapaleniem płuc i wymagających podawania tlenu, leku immunosupresyjnego i stosowanego w leczeniu reumatyzmu Kineret (anakinra), produkowanego przez szwedzki koncern Sobi. Preparat jest dostępny na rynku od 2001 roku.

W listopadzie EMA wydała rekomendacje dotyczące stosowania molnupirawiru - doustnego leku na Covid-19 firmy Merck & Co. EMA dopuściła do tej pory na rynek europejski trzy leki na Covid-19. Pierwszy - Veklury, który zaburza produkcję wirusowego RNA - w lipcu 2020 r. Dwa kolejne - Ronapreve i Regkirona, oparte na przeciwciałach monoklonalnych - 11 listopada.

