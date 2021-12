- PSL będzie pytać, czy PiS przyjmie rozsądne poprawki do ustawy. Może wpiszmy ulgę podatkową i 600 zł dla młodszych do 26. roku życia za szczepienie? – mówił w środowym "Graffiti" lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do ustawy ws. weryfikacji szczepień.

Tematem programu były nowe restrykcje covidowe, które obowiązują od 15 grudnia.

Zdaniem lidera PSL rząd powinien wprowadzić zachęty finansowe dla młodych Polaków, żeby się zaszczepili.

- W tych obostrzeniach brakuje mi zachęty finansowej, ulgi podatkowej czy wysłania do niezaszczepionych maila, sms, listu z wyznaczoną datą szczepienia. Musisz odmówić, jeśli nie chcesz pójść - powiedział Władysław Kosinika-Kamysz.

- PSL będzie pytać, czy PiS przyjmie rozsądne poprawki do ustawy. Może wpiszmy ulgę podatkową i 600 zł dla młodszych do 26 roku życia za szczepienie? - Kosiniak-Kamysz o ustawie ws. weryfikacji szczepień.

Kosiniak-Kamysz skomentował protest Konfederacji

Lider PSL odniósł się do wtorkowej manifestacji zorganizowanej przez Konfederacje wraz z grupą antyszczepionkowców i przeciwników obostrzeń. Manifestowali oni przed Sejmem przeciwko "segregacji sanitarnej". Podczas protestu pojawił się transparent z hasłem "Szczepienie czyni wolnym", nawiązujący do napisu "Arbeit macht frei", który znajduje się na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz.



- To ohydne. To prawda o Konfederacji - pod płaszczykiem wolności zachowują się skandalicznie - stwierdził lider PSL

