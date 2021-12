Liczba ponad 660 zgonów to rekord czwartej fali pandemii i najwięcej zgonów co najmniej od 22 kwietnia.

- To jest efekt niestety ostatnich tygodni, gdzie kumulowały się liczby zachorowań i niestety głównie (zmarły - red.) osoby niezaszczepione - powiedział gość Radia Zet Piotr Müller.



Piotr Müller był pytany czy ludzie umierają z powodu COVID-19 przez brak szczepień. - W przytłaczającej większości tak. To trzeba wprost i twardo powiedzieć. Jedyny naukowy sposób, który jest w tej chwili znany to szczepienia i szybka reakcja, kiedy się zachorowało - odpowiadał.



Rzecznik rządu zaznaczył też, że wariant Omikron koronawirusa "jest bez wątpienia w Polsce". - To jest na bieżąco badane, nie wiem, czy w tej chwili jest już potwierdzony pierwszy przypadek. Natomiast genotypy wszystkich zachorowań są na bieżąco monitorowane przez kilka laboratoriów w Polsce i bez wątpienia na terenie Polski jest już ta odmiana, tu nie ma co się łudzić - tłumaczył.







