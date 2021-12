Posłowie Konfederacji wraz z grupą antyszczepionkowców i przeciwników obostrzeń protestowali we wtorek przeciwko "segregacji sanitarnej". Na jednym z transparentów pojawiło się hasło "Szczepienie czyni wolnym", nawiązujące do napisu nad bramą obozu Auschwitz-Birkenau. Przedstawiciele muzeum w Oświęcimiu wydali w tej sprawie oświadczenie.

Protest przed Sejmem został zorganizowany przez posłów Konfederacji jako reakcja na wpłynięcie do Sejmu projektu autorstwa prof. Hoca (posła PiS), który uprawnia pracodawców do wysłania pracowników na obowiązkowe testy przeciw COVID-19 i uprawnia podmioty gospodarcze do kontrolowania certyfikatów szczepień klientów. Zdaniem posłów Konfederacji ustawa ta prowadzi do segregacji sanitarnej.

Osoby protestujące przed Sejmem pojawiły się z transparentami, na których widniały hasła sprzeciwu wobec paszportów covidowych, szczepień czy obostrzeń. Jeden z transparentów nawiązywał do napisu "Arbeit macht frei", który znajduje się na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Politycy Konfederacji byli fotografowani na tle transparentu "Szczepienie czyni wolnym".

Napis "Arbeit macht frei" to jedna z ikon ludzkiej nienawiści. Instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar #Auschwitz - największego cmentarzyska Polski i świata - to skandaliczny przejaw moralnego zepsucia.

"Napis "Arbeit macht frei" to jedna z ikon ludzkiej nienawiści. Instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar Auschwitz - największego cmentarzyska Polski i świata - to skandaliczny przejaw moralnego zepsucia. To szczególnie zawstydzające, kiedy dokonują tego polscy posłowie" - napisano w opublikowanym na Twitterze oświadczeniu Muzeum Auschwitz.





