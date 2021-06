Prezydent Sopotu Jacek Karnowski w "Gościu Wydarzeń". [OGLĄDAJ] od 19:20

Gościem Piotra Witwickiego w sobotnim "Gościu Wydarzeń" będzie Jacek Karnowski - najdłużej urzędujący prezydent w historii Sopotu. W tym roku miasto obchodzi 120-lecie istnienia. To w Sopocie odbywa się również tegoroczny Polsat SuperHit Festiwal. Transmisja programu w Polsacie, Polsacie Polsat News i na polsatnews.pl.

Zarówno "Wydarzenia", jak i "Gość Wydarzeń" zostaną w sobotę nadane z Sopotu.

26 czerwca, drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwal, odbędzie się specjalny występ grupy Enej (10 lat od wygranej w "Must Be The Music") oraz koncert "Najlepsi z najlepszych".

Na deskach Opery Leśnej pojawią się sanah, Sławomir, Michał Szpak, Doda, Pectus, Andrzej Piaseczny, Paweł Domagała, Golec uOrkiestra, Gromee, Viki Gabor, Kayah, IRA, Kortez i Justyna Steczkowska.

Gościem specjalnym będzie włoska grupa Maneskin, która w maju wygrała 65. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywający się w Rotterdamie.

