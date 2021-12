16-letniej Natalii Filipczuk poszukują policjanci z Dąbrowy Białostockiej. Mieszkanka Nierośna ostatni raz widziana była 13 grudnia o godzinie 7, gdy wsiadała do autobusu relacji Nierośno-Sokółka, którym miała jechać do szkoły w Sokółce (woj. podlaskie). Do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną.