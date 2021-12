Rajd po przykościelnym ogródku. Sprawcy grozi do pięciu lat więzienia

- Jakieś auto, widać po śladach, wjechało, zniszczyło ogrodzenie, trawnik, no jakieś dwie rundki i tyle. - opisywał Tobiasz Lubczyński, prezes Stowarzyszenia "AWIS".

Prezes dodał, że według niego to raczej wariactwo niż chęć zniszczenia kościoła: nie doszukiwałbym się tutaj żadnego podtekstu antyklerykalnego albo jakiegoś innego. Może komuś się nudziło, może za dużo wypił, może chciał komuś zaimponować.

W budowę kościoła zaangażowane były osoby niepełnosprawne

Na razie nie wiadomo, kto urządził sobie nocny rajd po przykościelnym ogrodzie w Wojcieszynie na Pomorzu Zachodnim. Jedno jest pewne - praca w przygotowanie społecznego ogrodu poszła na marne. Teraz wszystko trzeba naprawić. Z ogrodu przy kościele mieszkańcy cieszyli się zaledwie kilka miesięcy.

- Dziesiątki ton przywiezionego materiału. Trzeba dodać, że pracujemy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, niedowładami i to nie były lekkie prace dla tych osób. I żeśmy się tutaj wszyscy razem sporo namęczyli. - podkreślał Jacek Ruciński, brygadzista robót.

Sprawa została zgłoszona na policję, jednak przy nowym kościele w trakcie incydentu nie było jeszcze monitoringu.

Rajd po kościelnym ogrodzie zbulwersował okolicznych parafian

- Chyba to narkotyki działały, bo przecież normalny człowiek by tego nie zrobił. Widać, że on to specjalnie zrobił. Nie to, że z drogi wyskoczył, tylko specjalnie wjechał - mówił parafianin, mieszkaniec Wojcieszyna.

To nie jedyny w ostatnim czasie przypadek wandalizmu w miejscu kultu. W październiku w Zielonej Górze mężczyzna ściął piłą mechaniczną przydrożny krzyż, a w Szczecinie inny sprawca zerwał zabytkowy krucyfiks ze ściany i pobił proboszcza. Ataków na miejsca kultu często dopuszczają się ludzie z problemami psychicznymi.

- Sprawcy chorzy psychicznie popełniają te przestępstwa pod wpływem urojenia typu religijnego: coś mu podpowiada pan Bóg bądź coś mu podpowiada diabeł i on się czuje tym związany. To są objawy psychiatryczne doskonale psychiatrom znane. Taki człowiek wie co robi, tylko jest absolutnie przekonany, że to jest niezbędne. - skomentował tego typu akty wandalizmu Maciej Strączyński, prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Sprawcy za zniszczenie mienia w Wojcieszynie grozi do pięciu lat więzienia.

nb/"Interwencja"