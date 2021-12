Badania: Mamy wystarczająco dużo szczepionek, aby zaspokoić potrzeby całego świata

Według organizacji Duke Global Innovation Center do końca 2021 roku zostanie wyprodukowanych około 11 mld szczepionek przeciw Covid-19, co zaspokoiłoby potrzeby całego świata, jednak bogate kraje przetrzymują więcej szczepionek niż potrzebują - podaje amerykański portal zdrowotny StatNews.

Dyrektor i założyciel centrum Duke'a, Krishna Udayakumar, podał, że dokładna liczba szczepionek wyprodukowanych do końca tego roku nie jest znana, ponieważ zarówno producenci, jak i rządy, nie dostarczają danych. Jego wyliczenia zgadzają się z wyliczeniami Światowej Organizacji Handlu - Międzynarodowego Funduszu Monetarnego, według których do końca października dostarczono 8,8 mld szczepionek na świecie.

Cel Światowej Organizacji Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyznaczyła cel zaszczepienia 40 proc. populacji każdego kraju świata w tym roku i 70 proc. w 2022 roku. Taka liczba szczepień miałaby pomóc w zmniejszeniu rozprzestrzeniania się wirusa i rozwoju jego nowych wariantów. 11 mld szczepionek to więcej niż potrzeba do zaszczepienia 40 proc. światowej populacji, która wynosi 7,8 bln osób.

56 proc. światowej populacji otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepienia, ale szczepionki są bardzo nierównomiernie dystrybuowane. Jedynie 7,1 proc. osób w krajach o niskich dochodach otrzymało przynajmniej jedną dawkę.

Potrzeba około 847 mln dawek więcej, aby wszystkie kraje świata osiągnęły 40-procentowy wskaźnik zaszczepienia.

"Wyzwanie dotyczy przede wszystkim dystrybucji"

COVAX, organizacja, która została założona przez WHO w celu umożliwienia wszystkim krajom jednakowego dostępu do szczepień, ma zapewnić dostawę około 200 mln więcej dawek przed końcem tego roku. Pozostawia to jednak wciąż dziurę w dostawach w wysokości około 650 mln szczepionek potrzebnych do zaszczepienia 40 proc. osób pochodzących z krajów o niskich dochodach.

- Wyzwanie dotyczy przede wszystkim odpowiedniej dystrybucji, jak i sprawienia, że kraje o wysokich dochodach poczują się bardziej komfortowo z myślą, że nie muszą przetrzymywać setek milionów dawek na wypadek nieprzewidzianych okoliczności - skomentował Udayakumar.

Według badań sporządzonych przez centrum Duke'a oraz Airfinity - firmę analityczną, która śledzi dystrybucję szczepionek niedobór szczepionek w krajach o niskich dochodach jest mniejszy niż nadwyżki szczepionek w krajach G7 i Unii Europejskiej.

Jak komentuje StatNews, wyzwaniem pozostaje dostarczenie szczepionek we właściwe miejsca.

zma/PAP